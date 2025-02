Tidligere Frosta-lege Arne Bye varetektsfengsles i åtte uker

Fengslingsperioden tingretten har satt, varer fram til 17. april.

Påtalemyndigheten ba om at Arne Bye varetektsfengsles i 17 uker, som er tiden Trøndelag tingrett regner at det vil ta før dommen i saken mot ham vil være klar. På forhånd hadde også Arne Bye samtykket til å varetektsfengsles i 17 uker.

Den tidligere kommuneoverlegen og mangeårige fastlegen i Frosta ble onsdag pågrepet i rettssalen i Trøndelag tingrett i Steinkjer da rettssaken mot ham ble avsluttet etter 46 rettsdager. Pågripelsen ble begrunnet med at det vil virke støtende på allmennhetens rettsfølelse dersom siktede er på frifot i påvente av en rettskraftig dom mot ham.

Uenig i 17 ukers varetekt

Arne Bye sto tiltalt for voldtekt av 87 kvinner og 94 tilfeller av misbruk av stillingen som lege for å oppnå seksuell omgang. Bye har erkjent voldtekt av 21 kvinner og misbruk av stilling overfor 42.

I fengslingskjennelsen skriver tingrettsdommer Inger Størseth at hun er enig i påtalemyndighetens begrunnelse for fengslingen. Hun er imidlertid uenig i at han skal fengsles i 17 uker.

– Videre har ikke Bye vært tidligere varetektsfengslet, slik at belastningen for ham av å være i varetekt ikke er kjent. Selv om retten tar hensyn til at endrede omstendigheter kan gi foranledning til å behandle en løslatelsesbegjæring på et tidligere tidspunkt, mener retten at en sammenhengende fengslingsperiode på 17 uker ikke er forholdsmessig, skriver hun.

Dommeren skriver at en ankesak er forhåndsberammet i november i år, og at en rettskraftig dom kan ventes senest i første halvdel av neste år, men at det ikke er uforholdsmessig å holde Bye fengslet fram til rettskraftig dom.

Politiadvokaten vil ikke anke

Forsvarer Per Ove Sørholt sier til NTB at han ikke har noen kommentar til avgjørelsen.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret sier til Adresseavisen at han er ikke er enig med retten.

– Påtalemyndigheten er uenig i avgjørelsen, men velger av praktiske årsaker å ikke anke. Det vil da begjæres fengslingsforlengelse i midten av april, sier han.