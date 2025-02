Stortinget vedtok visitasjonssoner – nok et nederlag for regjeringen

Det ble klart allerede i forrige uke, da Kristelig Folkeparti gjorde det klart at de ville støtte at det innføres visitasjonssoner for våpenkontroll, at forslaget ville få flertall.

Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med forslag om nødvendige lovendringer innen september.

Lovendringen gir politiet utvidet mulighet til å ransake folk for våpen. Visitasjonssoner er bestemte områder hvor politiet i tidsavgrensede perioder kan visitere folk for å sjekke om de har våpen, uten å ha noen konkret mistanke.

Knallharde tiltak

Ifølge leder Helge André Njåstad (Frp) i justiskomiteen på Stortinget skal visitasjonssonene opprettes i områder som er preget av mye kriminalitet og vold.

Med Høyre, Frp og Senterpartiets stemmer ble forslaget vedtatt i Stortinget torsdag – mot Støre-regjeringens vilje. Allerede på sin første arbeidsdag som justisminister forsøkte Astri Aas-Hansen å skyte ned forslaget, uten hell.

– Vi må sette inn knallharde tiltak mot den økende, alvorlige kriminaliteten. Dette er en start – men langt fra nok, sier justispolitisk talsperson Mari Holm Lønseth i Høyre til NTB.

Rå og brutal kriminalitet

Hun er svært fornøyd med at forslaget nå er vedtatt. I likhet med Njåstad vektlegger hun utviklingen av alvorlig kriminalitet i ungdoms- og gjengmiljøer i behovet for å gi politiet utvidede fullmakter.

– Kriminaliteten blir råere og mer brutal. Økningen i ran og bruk av våpen de siste årene er veldig alvorlig. Da må politiet ha flere verktøy til å håndtere dette kriminalitetsbildet, sier hun.

Forslaget møter kraftig motstand fra Venstre: – Jeg syns det er dypt sjokkerende at dette får et flertall, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, som representerer partiet i justiskomiteen, til VG.