Staten inngår forlik etter at drapsdømt 20-åring tok livet sitt i fengsel

Jonatan tok sitt eget liv i september 2021, 20 år gammel, under soning i Agder fengsel i Mandal. Han var under kriminalomsorgens tilsyn fra han var 15 år gammel.

Forliket omfatter økonomisk kompensasjon på totalt 600.000 kroner og viktige tiltak for å styrke soningsforholdene for sårbare innsatte som trenger psykisk helsehjelp, opplyser Elden advokatfirma, som representerer familien, i en pressemelding.

En trist sak

Statssekretær Joakim Øren (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet sier at dette er en trist sak for alle involverte, og at dette forliket forhåpentligvis gir de involverte en mulighet til å komme videre i prosessen.

---

---

Et viktig punkt i forliket er at staten skal identifisere læringspunkter og ta disse med i arbeidet for å sikre at sårbare innsatte får forsvarlig psykisk helsehjelp, og i arbeidet med å forebygge og forhindre selvmord i fengsel.

– Dette tar regjeringen på alvor, og det pågår arbeid i flere spor for å bedre helsemyndighetenes og Kriminalomsorgens oppfølging av innsatte med alvorlige psykiske lidelser, sier han.

Solid kompensasjon

Familien til Andersen ble representert av advokat Maria Hessen Jakobsen og advokatfullmektig Aleksander Hatlem i Elden advokatfirma.

– Staten inngår sjelden forlik og ikke uten at det er nødvendig og riktig. Dokumentasjonen i saken er omfattende og forteller om alvorlige mangler ved tjenestenes vurderinger, skriftlighet og samarbeid, sier Jacobsen.

– De får aldri sønnen og broren sin tilbake. Men, det er sentralt at de etterlatte får en solid kompensasjon for påkjenningen, det er en viktig symbolsk anerkjennelse av den urett deres sønn ble utsatt for, og deres utrettelige kamp for at hans død skulle få konsekvenser, sier Jacobsen.

Staten har forpliktet seg til å lære av denne saken og implementere tiltak som vil beskytte andre unge innsatte i fremtiden, opplyser advokatfirmaet.