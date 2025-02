– Skal redde området fra nedbygging

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dagsavisen har stilt følgende spørsmål til Klima- og miljødepartementet:

Hvordan ser regjeringen på oppfordringene om å sørge for at skogsbilveien likevel ikke blir bygget?

Kommer regjeringen til å foreta seg noe i denne saken?

Klima- og miljødepartementet svarer ved å vise til Landbruks- og matdepartementet.

Men heller ikke Landbruks- og matdepartementet vil svare, og viser i stedet til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus «for mer informasjon i saken.»

Ikke overraskende får vi heller ikke svar på våre spørsmål der.

Klagde og fikk medhold

– Statsforvalteren kan ikke svare på vegne av regjeringen, påpeker seksjonssjef Helge Nordby i Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren.

Samtidig er det også slik at det nettopp er Statsforvalteren som nylig ga skogeieren Losby Bruk tillatelse til å bygge en 3.860 meter lang vei for tømmerbiler i Østmarka, selv om lokalpolitikerne i Lørenskog har sagt nei til den to ganger.

Etter en klage fra Losby Bruk ble dette kommunestyrevedtaket kjent ugyldig i midten av februar av Statsforvalteren, fordi «avslaget bygger på et uriktig rettslig grunnlag.»

Helt siden det sommeren 2022 ble kjent at Losby Bruk hadde søkt Lørenskog kommune om å få bygge skogsbilveien, har Østmarkas Venner ledet an i protestene mot den.

Styreleder i Østmarkas Venner, Helga Gunnarsdóttir, lar seg ikke avskrekke av Statsforvalterens vedtak og regjeringens taushet.

– Kampen er så definitivt ikke over. Sammen skal vi redde området fra nedbygging, sier hun til Dagsavisen.

– Idiotisk beslutning

En av forbundsfellene til Østmarkas Venner er Venstres tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Denne idiotiske beslutningen fra Statsforvalteren er en skandale, sa han til NRK da vedtaket om å tillate skogsbilveien ble kjent.

– Det er å latterliggjøre Markaloven når staten på denne måten driver fram den største nedbyggingen av natur i Østmarka på mange tiår – og det under ett år etter at Østmarka nasjonalpark ble offisielt åpnet, fortsatte Elvestuen.

– Skal de ha noen som helst troverdighet igjen, må Ap-regjeringen stoppe denne naturødeleggelsen, sa Elvestuen også.

Une Bastholm i MDG er av samme oppfatning.

– Regjeringen må bestemme seg for om den vil være på lag med det brede flertallet rundt Østmarka som vil ta vare på nærnaturen sin, eller på lag med næringsinteressene som truer den, uttalte Bastholm nylig i en sak i Dagsavisen.

– Skal de ha noen som helst troverdighet igjen, må Ap-regjeringen stoppe denne naturødeleggelsen, sier Ola Elvestuen (V). (Terje Pedersen/NTB)

– Stoppe galskapen

– Det er et svært bredt flertall i kommunestyret som har sagt nei til veiplanene, inkludert både Høyre og Arbeiderpartiet. Nå må Aps statsråder lytte til Aps lokallag i Lørenskog og det brede engasjementet mot veien, fortsatte Bastholm.

– Dette er et område mange mennesker er glade i fordi det er relativt urørt og har mye verdifull naturskog. Veien vil bety nedbygging av store arealer og den vil slippe hogstmaskinene til i områder med rik og verdifull naturskog, påpekte Bastholm videre.

Også lokalpolitikere i Lørenskog har uttalt seg i lignende ordelag.

– En særdeles trist nyhet for de hundretusener som har Oslomarka som natur-, frilufts- og rekreasjonsområde, særlig for alle oss som elsker Østmarka. Det må finnes muligheter til å stoppe galskapen.

Det uttalte SV-politikeren Bjørn Bakke i Lørenskog, da statsforvalterens vedtak ble kjent, ifølge Romerikes Blad.

Erling Bergsaker, som er skogsjef ved Losby Bruk, har derimot tidligere påpekt overfor Dagsavisen at han ikke er veldig overrasket over vedtaket.

– Vi forholder oss til vedtaket som er fattet etter en grundig saksbehandling, og som er begrunnet i regelverket som gjelder for veibygging, sa Bergsaker da.

Til NRK Har Bergsaker påpekt at «god veidekning er viktig for å kunne drive hensynsfullt skogbruk.»

– Det er blant annet for å unngå flatehogst, store områder uten trær og dype hjulspor i skogen. Forholdene ligger mye bedre til rette for at vi kan redusere dette, enn om vi ikke har veidekning, forklarte han det med.

– Vedtak er endelige

Hva sier så Statsforvalteren om mulighetene til å «stoppe galskapen»?

– Er vedtaket som Statsforvalteren har fattet å betegne som endelig, eller er det noen mulighet til å klage på det eller få det omstøtt på andre måter?

– Statsforvalteren er klageinstans, og klageinstansens vedtak er endelige. Har Statsforvalteren truffet et ugyldig vedtak, så kan det omgjøres, svarer Helge Nordby i Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren.

– Losby Bruk opplyser til meg at byggingen av veien mest sannsynlig starter neste år. Er det noen begrensninger i vedtaket med tanke på når veien kan eller skal bygges og ferdigstilles?

– Det er satt som vilkår for vedtaket at tiltaket skal være igangsatt innen 31. desember 2027 og fullført innen tre år etter denne datoen, svarer Nordby.

– Vil Statsforvalteren kontrollere at byggingen av veien skjer i tråd med vedtaket som er fattet?

– Det er kommunen som skogbruksmyndighet, som vil ha ansvar for å følge opp at byggingen av veien skjer i tråd med vedtaket som er fattet, svarer Nordby.

– Har sendt sjokkbølger

Østmarkas Venner vil arbeide på flere fronter for å stanse gravemaskinene fra å innta Østmarka.

– Vi vil jobbe videre etter et politisk spor lokalt og nasjonalt, og et juridisk spor som mest sannsynlig blir å sende saken til Sivilombudet, sier Helga Gunnarsdóttir.

Sivilombudet er Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Alle som mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at en sak har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene, kan klage til Sivilombudet.

– Denne veien er et svært alvorlig og irreversibelt inngrep i et høyt skattet område for friluftsliv og naturopplevelser, fortsetter Gunnarsdóttir.

– Statsforvalterens vedtak har sendt sjokkbølger ut til alle som forstår hvor stort tap denne veien vil bli for den flotte naturskogen i området, og for brukerne av området.

– Vi er veldig glade for de signalene som har kommet fra store deler av det politiske miljø i Lørenskog, og fra flere partier på Stortinget, og andre støtteerklæringer som strømmer på, sier Gunnarsdóttir også.

Dette er saken

Østmarka er et skogområde som ligger øst for Oslo i kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Nordre Follo.

Losby Bruk er en privat eiet eiendom som omfatter 42.000 dekar skog i Østmarka, i kommunene Lørenskog og Rælingen.

I juni 2022 søkte Losby Bruk Lørenskog kommune om tillatelse til å få bygge en 3.860 meter lang vei for tømmerbiler med henger, samt snuplasser og velteplasser for mellomlagring og håndtering av tømmer, i den vestre delen av eiendommen.

Forslaget ble sendt på høring høsten 2022, og flere, blant annet byrådet i Oslo, kom da med innvendinger mot den planlagte veien på grunn av inngrepene den ville medføre.

Østmarkas Venner har markert seg tydeligst i kampen mot veien, som de mener vil ødelegge et viktig natur- og friluftsområde som ligger nært opp til Østmarka nasjonalpark.

Et stort flertall i Lørenskog kommunestyre sa nei til veien to ganger i fjor, primært på grunn av naturverdiene i det aktuelle området.

Den andre behandlingen i kommunestyret skjedde etter at Losby Bruk hadde klagd på det første avslaget til kommunestyret.

Losby Bruk klagde så saken inn for Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, som opphevet avslaget til Lørenskog kommunestyre i midten av februar.

Statsforvalteren begrunner vedtaket sitt med at kommunestyrets avslag «bygger på et uriktig rettslig grunnlag.»

Statsforvalteren konstaterer også at «veitiltaket er planlagt for å sikre gode, skogfaglige helhetsløsninger, samtidig som det er tatt hensyn til viktige miljøverdier.

