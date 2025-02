Norge knytter seg tettere til Storbritannia – etablerer omfattende forsvarsavtale

– Vi står nå overfor mange av de samme sikkerhetsutfordringene i en tid som preges av mye usikkerhet, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Norge og Storbritannia går sammen om å lage en ny og omfattende avtale som skal styrke forsvars- og sikkerhetssamarbeidet de to landene imellom.

Blant annet skal Norge og Storbritannia samarbeide tettere om utvikling av forsvarskapasiteter, styrke det strategiske samarbeidet i nordområdene, og trene mer på militære operasjoner i fellesskap.

De to landene bruker mange av de samme høyteknologiske våpensystemene. Mer militær samtrening og mer effektivt operativt samarbeid, skal styrke norsk og alliert forsvarsevne både til sjøs, til lands og i lufta, var budskapet da Sandvik og hans britiske kollega John Healey holdt pressekonferanse i Bodø torsdag ettermiddag.

– Naturlig å trekke sammen

Norge og Storbritannia skal også forsterke samarbeidet innen etterretning ytterligere.

– Derfor er det naturlig at vi knytter oss enda nærmere til hverandre for å styrke egen og alliert sikkerhet, og ivareta våre felles strategiske interesser. Samtidig vil vi bidra til å gjøre Nato sterkere, sier han.

Uttalelsene faller på tampen av det to dager lange besøket til forsvarsminister John Healey i nordområdene. Bakgrunnen for møtet mellom de to forsvarsministerne er blant annet en erkjennelse av at de europeiske landene må ta større ansvar for egen sikkerhet – i en høyst usikker tid der USA ser ut til å vende mer av sin oppmerksomhet mot Kina og Stillehavet.

– Slik situasjonen er nå, er det nødvendig at Europa tar større ansvar for sin egen sikkerhet. Vi må koordinere oss bedre og forsterke samarbeidet, sa forsvarsministeren til NTB onsdag.

Tiltak mot sabotasje

Under sitt besøk i Bodø torsdag fikk Healey og Sandvik en omvisning om bord på det britiske overvåkingsskipet RFA Proteus og det norske overvåkingsfartøyet KV Bison.

Der fikk de en demonstrasjon av teknologi som det britiske og det norske forsvaret bruker for å overvåke aktivitet under havoverflaten, også dypt nede på havbunnen.

– Russland har i mange år opprettholdt og videreutviklet militære kapasiteter som kan ramme vestlig infrastruktur på dypt vann. Denne type kapasitet må vi anta at kan komme til anvendelse mot norsk infrastruktur ved en mer spent situasjon eller konflikt, sier Sandvik.

Analysen er sammenfallende med den norske sikkerhetstjenester kom med i sine nasjonale trussel- og risikovurderinger for to uker siden: Det er sannsynlig at Russland ser seg tjent med sabotasjeaksjoner mot mål i Norge, og norskeid energiinfrastruktur og Norges militære bidrag til Ukraina er potensielle mål, ifølge sikkerhetstjenestene.

– Vi ser dere

Sandvik påpeker at Norge og Storbritannia vil videreutvikle samarbeidet om å kunne avdekke og forebygge villede handlinger og sabotasje rettet mot kritisk undersjøisk infrastruktur.

– Norge og Storbritannia sitter på høyteknologi som vi bruker kontinuerlig for å overvåke og beskytte vår egen undersjøiske infrastruktur. Den jobben gjør vi sammen. Vi sender nå en helt klar beskjed til enhver som måtte ønske å utføre sabotasje mot den undersjøiske infrastrukturen vår: Vi vil se dere, sier han.

Norge er Nato og Europas øyne og ører i nordområdene, poengterer Sandvik. I tillegg står vi overfor store investeringer i sjøforsvaret, med blant annet kjøp av fem fregatter, seks ubåter og «vi skal bygge mange nye standardfartøy».

– Selv om Russland har store tap på slagmarken i Ukraina, så er Nordflåten og atomvåpenkapasitetene på Kola fortsatt intakt. De har stor kapasitet til å operere på havet og under havflaten. Det er avgjørende for både norsk, britisk og amerikansk sikkerhet at vi koordinerer innsatsen, sa han onsdag.

