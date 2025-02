MDG vil ha forhandlinger om økt Ukraina-støtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bakgrunnen er at tidligere president Donald Trump tirsdag omtalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som en «diktator» – en uttalelse flere eksperter mener kan signalisere at USA forbereder seg på å kutte all støtte til Ukraina.

– Nå haster det voldsomt med at Europa slår ring om Ukraina. Trump har i praksis tatt parti med Putin, og vi har ingen tid å miste, sier MDG-leder Arild Hermstad i en pressemelding.

Til VG sier han at vi er inne i en « skjebnetid for Europa».

– Putin kommer ikke til å la andre land være i fred dersom han får det som han vil i Ukraina. Nå gjelder det å stå sammen med Europa og gjøre alt vi kan for å støtte ukrainerne, sier Hermstad.

Han understreker at Norge har de økonomiske ressursene til å gå foran i Europa.

– Det å øke støtten raskt nå er ikke bare en viktig moralsk forpliktelse, men også avgjørende for vår egen sikkerhet, sier han.

Regjeringen har tidligere lovet å involvere Stortinget i spørsmålet om Ukraina-støtte i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det mener Hermstad er for sent.

– Ukraina trenger forsikringer om økt støtte nå, ikke i mai eller juni, sier han.

MDG peker på at Norge har tjent minst 1270 milliarder kroner ekstra på krigen, men har gitt under 10 prosent av dette i støtte til Ukraina.

– Vi har et stort handlingsrom til å bidra mer, og tiden for å gjøre det er nå, sier Hermstad.

