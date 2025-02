Mattilsynet advarer: Salmonella påvist i 33 dyrehold med katter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Så langt i 2025 har vi fått meldinger om at det er påvist salmonella i 33 dyrehold med katter. Det er påvist smitte hos katter i Trøndelag, Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus og Agder, men vi antar at det er smitte flere steder i Norge, sier Julie Enebo Grimstad, seniorrådgiver og fungerende seksjonssjef for seksjon dyrehelse i Mattilsynet, til NTB.

Hun sier det trolig er en del mørketall fordi katter kan være smittet av salmonella, bærere av salmonella, uten at de viser symptomer på sykdom.

Typiske symptomer på salmonellainfeksjon er diaré, nedsatt matlyst og redusert allmenntilstand. Siden mange katter er utekatter, vil ikke nødvendigvis eieren oppdage at katten deres har diaré og ta den med til veterinær.

Kan smitte videre

Det er Salmonella Typhimurium som er påvist nå, og smitten kommer trolig fra ville fugler. Det er ganske vanlig at det er salmonella hos ville fugler, som katter ynder å jakte på, og det er ofte en smittetopp for salmonella fra februar og ut april.

– Tilsvarende får vi også en smittetopp hos katter. Påvisningene av salmonella hos katter flere steder i Norge på denne tiden av året er derfor ikke uventet, sier Enebo Grimstad.

Salmonellabakterier kan føre til tarminfeksjon også hos mennesker. Smitten kan gå fra menneske til dyr og omvendt.

Enebo Grimstad sier til NTB at de ikke har fått meldinger om smitte eller mistenkte smittetilfeller hos mennesker per nå, noe Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter.

Ikke bli slikket i ansiktet

Mattilsynet oppfordrer katte- og hundeeiere til å ha god hygiene. Vask av mat- og vannskåler må gjøres atskilt fra vask av kjøkkenutstyr til mennesker.

– Unngå at kjæledyret slikker deg i ansiktet. Barn, eldre og mennesker med svekket immunforsvar bør unngå nærkontakt med syke dyr, sier Grimstad.

Mattilsynet oppfordrer særlig bønder til å ta ekstra forholdsregler:

– Gårdskatten og hunden kan være smittebærere, og det er derfor viktig å sikre at disse ikke får ha direkte og indirekte kontakt med matproduserende dyr på gården. Det samme gjelder småfuglene, sier Enebo Grimstad.

Pass på fuglesmitte også

Fungerende seksjonsleder for Epidemietterretning Umaer Naseer hos FHI påpeker at vi må passe oss for smitte fra fuglene også.

– I Norge er småfugler som samles på fuglebrettene vinterstid, en kilde til salmonellainfeksjon hos mennesker, sier Naseer i en epost til NTB.

Infeksjon med slike småfuglvarianter av Salmonella ses særlig hos barn og gjerne på senvinter/vår. FHI har egne råd for dette:

Vask hendene etter direkte kontakt med småfugl eller avføringen deres, og etter håndtering eller rengjøring av fôringsplasser for småfugl (for eksempel fuglehus eller fuglebrett).

Vask hendene til barn etter at de har vært ute og lekt, spesielt dersom de har lekt ved fuglebrett eller på steder hvor katter kan ha gjort fra seg, som for eksempel i sandkasser.

