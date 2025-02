Forsker om Trumps Zelenskyj-uttalelse: – Begynnelsen på slutten for Nato

Av Sval Rosenløw Eeg/NTB

– Jeg tror dette er begynnelsen på slutten for Nato, sier forsker, statsviter og sosialantropolog Iver B. Neumann til NTB.

Onsdag ettermiddag postet president Donald Trump en tekst på Truth Social der han kalte Volodymyr Zelenskyj en «diktator» og skrev at han kan «ende opp uten et land».

– Den er usann. Den er et forsøk på å redusere Zelenskyj og Ukrainas legitimitet og derfor skadelig for Ukraina. Den sår tvil om USAs vilje til å støtte venner og allierte, og undergraver derfor også Nato, sier forskeren.

Om hvorvidt det er sannsynlig at USA trekker ut sine styrker fra flere land, sier han:

– Ja, Trump har sagt at han vil redusere USAs nærvær i Europa og prioritere Kina. Det er ingen grunn til å tro at han ikke vil det, sier Neumann.

– Fornærmet femåring

USA-ekspert Jan Arild Snoen sier Trumps påstand er helt uten forankring i virkeligheten.

– Zelenskyj har solid folkelig støtte, og det er fullt forståelig at nyvalg utsettes under en krig, akkurat som britene gjorde det under 2. verdenskrig. Churchill var ingen diktator. Trump oppfører seg som en fornærmet femåring. Karakteristikken er et svar på at Zelenskyj påpekte at Trump befinner seg i en boble av russisk desinformasjon, sier Snoen til NTB.

Han er forfatter og kommentator, og har fulgt amerikansk politikk i flere tiår.

Ifølge han er et stadig mer sannsynlig utfall at Nato fortsetter på papiret, men at det er grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved USAs sikkerhetsgarantier.

– Atomparaplyen vil være der, og samarbeid om etterretning og lignende, men Europa må for øvrig så raskt som mulig bli i stand til å klare seg selv. Norge er i en særlig skvis fordi kontinental-Europa er landmakter uten den maritime styrken som Norge er avhengig av, sier han.

Kan ikke stole på USA

Også ekspert Eirik Løkke mener en Trumps uttalelse kan få konsekvenser for Ukraina og Europas sikkerhet.

– Det betyr at vi i Europa ikke lenger kan stole på USA, at USA stiller opp for Europa. USAs sikkerhetsgaranti i Europa er ikke en garanti under Trump, sier Løkke.

Også han mener framtiden for Nato er usikker.

– Det er vanskelig å overvurdere hvor skadelig denne typen uttalelser er for det transatlantiske samarbeid, sier han.

Hamrer inn budskapet

Professor Jo Jakobsen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU mener USA er på vei til å ofre Ukraina og berede veien til russiske gevinster, inkludert territorielle.

– Trump bryr seg ikke nevneverdig om Ukraina, og later til å sikte mot en avtale som går i russisk favør, fremforhandlet over hodet på Zelenskyj. Beskjeden er også: Godta det vi forteller deg at du skal godta, ellers får du og landet ditt enda større problemer, sier Jakobsen.

Han sier det er fint lite nå som tyder på at USA er beredt til å forsvare europeiske land. Han påpeker at det er tverrpolitisk enighet i USA om at Kina og Øst-Asia er det viktigste fokusområdet framover, foruten egen region.

– Dette har vært klart i lang tid, men uten at (de fleste) europeiske land har tatt det helt på alvor; og Trump hamrer nå inn budskapet på eksepsjonelt brutalt vis, sier han.

USA synes å være uten vilje til militær innsats i Europa, mener han.

– Dermed er også avskrekkingseffekten eller -troverdigheten til amerikanerne høyst tvilsom. Og hvis dette er tilfellet, er Nato på vaklende grunn – og ganske nær døden i den formen vi til nå har kjent alliansen, sier Jakobsen.

Putin-retorikk

– Dette er formidling på lavmål. Trump gjentar ukorrekt Putin-retorikk, sier hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth om Trumps kommentarer til TV 2.

Han sier uttalelsene viser at Trump retorisk er på Russlands side i Moskvas krig mot Ukraina.

– Umiddelbart får dette ingen konsekvenser for krigen på bakken. Men på sikt vil manglende amerikansk støtte bli forsøkt kompensert av Europa og Norge, sier Røseth.

Nupi-forsker Marianne Riddervoll ser på Trump-uttalelsene som et tydelig vendepunkt i amerikansk politikk overfor Ukraina.

– Vi ser en amerikansk president som fører en veldig aggressiv «America first», eller kanskje America only-politikk, sier Riddervoll.

Ifølge hun ser Trump ut til å være villig til å bruke alle midler, inkludert å tråkke over det som er av internasjonalt samarbeid, regler og allianser, for å nå målene sine.

