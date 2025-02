Tybring-Gjedde urolig over Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En av Donald Trumps ivrigste støttespillere i Norge har snudd, skriver Klassekampen.

Christian Tybring-Gjedde, som to ganger nominerte Trump til Nobels fredspris og reiste til Washington for å feire presidentinnsettelsen, sier nå at utviklingen gjør ham urolig.

Trump har satt i gang fredsforhandlinger om Ukraina med Vladimir Putin, men det er uklart hvilken rolle Ukraina og Europa, vil få i forhandlingene.

– Det store problemet her nå er hva som skjer med Ukraina, sier Tybring-Gjedde, som er utmeldt fra Frp og møter som uavhengig representant på Stortinget.

Tybring-Gjedde sier han deler enkelte av Vances synspunkter, men fastholder at Trumps linje mot Ukraina nå er et reelt problem.

– Hvis Zelenskyj sier dette ikke går, må Europa fortsette støtten, sier han.

– Har dette endret ditt syn på Donald Trump?

– Ja. Det er stor forskjell på Trump nå og Trump i 2016.

Samtidig uttrykker flere Frp-profiler begeistring for Vances uttalelser om at Europas største trussel kommer innenfra – gjennom «masseinnvandringen». Carl I. Hagen skrev på Facebook at europeiske ledere har tillatt innvandring av folk som «hater frihet og likestilling». Frps Jon Helgheim omtaler Vances tale som «knakende god».

