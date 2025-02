Tre menn pågrepet for skyting på Grünerløkka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den siste av de tre, en mann i 20-årene, ble pågrepet tirsdag og fremstilles for varetektsfengsling onsdag, sier politiadvokat Oda Karterud til Avisa Oslo.

– Vi vil be om at han holdes i varetekt i fire uker, sier hun.

Hun opplyser at to menn allerede er pågrepet og fengslet i saken.

Det var 29. januar at en mann i 20-årene ble skutt i overkroppen inne i en blokk på Grünerløkka i Oslo. Tre mørkkledde, maskerte menn ble sett løpende fra stedet.

Mannen ble først betegnet som kritisk skadet, men noen dager senere opplyste politiet til NRK at han var utenfor livsfare.

– Vi holder fortsatt på med en aktiv etterforskning og undersøker hele hendelsen. Vi ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for saken, og det er for tidlig å si noe motiv. Men det vi kan si, er at det ikke ser ut til å være noen kjente konfliktlinjer i saken, sier Karterud til Avisa Oslo.

Ifølge avisa ble den mannen som ble pågrepet tirsdag, selv skutt mens han satt i en bil på parkeringsplassen under Oslo Konserthus i oktober 2021. Tre personer ble dømt for drapsforsøk i saken.