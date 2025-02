Støres krav i hastemøte: Ingen fredsforhandlinger uten Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statsminister Jonas Gahr Støre akter å være helt klar i sin tale under det europeiske hastemøtet onsdag om veien videre for Ukraina: Ukrainerne selv må delta i forhandlingene om sin egen fremtid, og Europa må ha en plass ved forhandlingsbordet.

– Det er Europa som skal følge opp utviklingen i Ukraina etter en krig, poengterer Støre overfor NTB onsdag ettermiddag.

– Det vil helt sikkert bli diskutert ulike grader av sikkerhetsgarantier fra land utenfor Ukraina. Det må både Europa og USA sammen bidra med, men den beste sikkerhetsgarantien vi kan gi ukrainerne, er å sikre Ukrainas egen forsvarskraft, sier han.

Statsministeren skal delta på det europeiske møtet, som Frankrike er vertskap for, digitalt. Temaet blir det samme som under møtet mandag, der Danmarks statsminister Mette Frederiksen representerte blant annet de nordiske landene: Veien videre for Europa og Ukraina i en situasjon der Russland og USA har startet egne samtaler med mål om å avslutte den tre år lange krigen.

– Som del av en utvikling mot en slutt på krigen og for å finne en vei videre, er det viktig med kontakt mellom Russland og USA, men jeg understreker at en fredsprosess uten Ukraina er ikke bærekraftig. Og det er urimelig overfor det landet som har tatt den enorme belastningen denne krigen er, sier Støre.

