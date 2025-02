Rekordlang Tesla-streik: – Handler ikke om Elon Musk

Arbeidsgiveren TM Sweden (Tesla i Sverige) bryter med en lang tradisjon og praksis i den svenske arbeidsmarkedsmodellen og praktiserer streikebryteri for å omgå konflikttiltakene.

Siden Saltsjöbad-avtalen ble signert i 1938, har uorganisert, organisert streikebryteri vært utelukket – basert på gjensidig respekt mellom fagforeninger og arbeidsgivere som parter i det svenske arbeidsmarkedet. Avtalen sier blant annet at partene i arbeidslivet skal forhandle fram avtaler seg imellom. Regjeringen skal holde seg unna.

– Vi har ingen streiker, vi går ikke i konflikt – vi forhandler, sier tillitsvalgte Sladana Pasalic i fagforeningen IF Metall til Dagsavisen – om svensk arbeidsliv.

TM Sweden vil derimot, etter at tidligere møter ikke har ført fram, ikke forhandle med sine IF Metall-organiserte ansatte om tariffavtalen de krever. De gikk ut i streik 27. oktober i 2023. Streiken pågår fortsatt, har vokst i omfang og er tidenes lengste streik i Sverige.

Pasalic oppgir at 90 prosent av svenske arbeidere i privat sektor har tariffavtale, eller kollektivavtale, som det heter på svensk.

– Og dette er en modell som har fortsatt å komme både ansatte og foretak til gode i alle år. Det er bra for arbeidsgiveren og for de ansatte, mener hun.

– Handler ikke om Elon Musk

Vi møter Pasalic på fagbevegelsens felles demokratikonferanse på Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo. Hun skal senere i intervjuet komme innom hvordan Tesla-streiken henger sammen med nettopp demokrati.

Men først dreier vi samtalen inn på Tesla-gründer og -eier Elon Musk og hvorvidt han, som utenlandsk bedriftseier, plikter å følge svenske kjøreregler i arbeidslivet. Høflig og smilende gjør Pasalic det klart at hun ikke er interessert i å snakke om gründeren, som for tiden står i rampelyset som en slags høyre hånd til USA-president Donald Trump.

– Nei, altså denne konflikten handler ikke om Elon Musk, det handler om TM Sweden. Det er viktig, for det er det navnet som brukes i Sverige. Hva han pusler med bryr vi oss ikke om, for det er i Sverige vi skal forhandle. Musk er ikke viktig for oss, for konflikten handler om TM Sweden.

– Så du tror ikke Musk sitter på toppen og tar del i avgjørelser som deres konflikt gjelder?

– Jo, det er mye mulig, men hele denne konflikten gjelder jo bedriften som er etablert i Sverige, og den heter TM Sweden. Vi forholder oss til den svenske arbeidsgiveren samt svenske regler og tradisjon i arbeidslivet, svarer Pasalic, og fortsetter:

– Det finnes ingen lovbestemmelse som sier at man må ha en kollektivavtale. I Sverige er det ingen politikere som gjør opp, det er det partene i arbeidsmarkedet som gjør. Det er fagforeninger og arbeidsgivere som bestemmer spilleregler i arbeidsmarkedet. Det er den svenske modellen, forklarer hun, og sikter til Saltsjöbad-avtalen.

Tesla konflikt streik Et banner utenfor Tesla-verkstedet i Malmö i november 2023 viser tydelig at de ansatte ikke er fornøyde. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB (Johan Nilsson/TT/NTB)

Bred, nordisk solidaritet

I Tesla-konflikten kjemper de ansatte for trygghet på arbeidsplassen.

– Jeg ønsker å gjøre en god jobb og få rettferdig lønn for det. Med lønna kan jeg betale regninger og få maten på bordet. Jeg skjønner ikke hvorfor Tesla ikke forstår det. Det er enkle krav. Vi vil ha det trygt på jobb, fortalte Tesla-tekniker Jânis Kuzma da FriFagbevegelse besøkte de streikende etter ett år med konflikt i fjor høst.

I en kollektivavtale er partene bundet til ulike bestemmelser, som at man er forsikret på arbeidsplassen, arbeidstidsbestemmelser, økning i reallønn, overtidsbetalt og så videre, påpeker Pasalic, og viser til at slike rettigheter ikke er lovfestet i Sverige.

– Når det ikke finnes en kollektivavtale, så har du overhodet ingen trygghet i arbeidsforholdet. Du kan ha det kjempebra én dag, og neste dag kan arbeidsgiveren bare ta bort rettighetene dine, forklarer hun.

Fagbevegelsens kamp mot Tesla har spredd seg i Norden. Fellesforbundets leder, Jørn Eggum har truet med Tesla-streik også i Norge. Postsabotasje mot levering av Tesla-skilt er et eksempel på sympatistreikende i andre yrker. Blokade på svenske havner er fulgt opp med at Fellesforbundet har lagt blokade på havnene i Norge, Danmark og Finland for at det heller ikke skal lastes av og på biler i nabolandene.

– Det er solidaritet. Vi har hatt utrolig støtte i denne kampen, hvilket vi er veldig takknemlige for. Og ikke bare har vi den støtten i Sverige, men i hele Norden. Så det viser hvor store vi er og hvor sterke vi er, og hvordan vi holder sammen når det er nødvendig. Dette er hele arbeider- og fagbevegelsens arbeid og støtte, mener Pasalic.

Tillitsvalgte Sladana Pasalic i fagforeningen IF Metall i Sverige, hvor Tesla-streiken fortsatt pågår etter snart halvannet år. Her er Pasalic på scenen under fagbevegelsens demokratikonferanse på Deichman. (Johanne Hovland / LO)

Tesla-streiken har vokst

Den rekordlange streiken virker å være fastlåst. Det er også slik Pasalic opplever situasjonen etter ett år og fire måneder. Og de streikende er flere.

– Jeg kan si det sånn: I morges fikk jeg en SMS fra en av våre tillitsvalgte i et land der vi nå har enda et medlem som går ut i streik. Etter sommeren har vi et økt antall medlemmer som går ut i streik fra Tesla. Når man har vært ute i streik så lenge ville det ikke vært rart om vi mistet folk, men vi har heller en annen trend: At det er flere og flere som går ut i streik, noe som er fantastisk.

Tesla-streiken

IF Metall-organiserte fagarbeidere i TM Sweden, eiet av Tesla, har vært i streik siden 27. oktober i 2023. Det er den lengste streiken i svensk historie.

Arbeiderne krever tariffavtale, eller kollektivavtale, men arbeidsgiveren er ikke villig til å forhandle. 90 prosent av fagorganiserte i privat sektor i Sverige omfattes av en slik avtale.

Det finnes åtte arbeidssteder knyttet til Tesla i Sverige. IF Metall har over 60 medlemmer, og godt over halvparten av disse er nå i streik.

Det finnes åtte arbeidssteder knyttet til Tesla i Sverige. IF Metall har over 60 medlemmer, og godt over halvparten av disse er nå i streik, opplyser Pasalic, som forteller om det hun ser som en positiv trend og kanskje noe av grunnen til at streiken fortsatt pågår.

– Bedriftene har tatt inn streikebrytere, altså nye ansatte fra andre land, når vi har tatt ut våre medlemmer. Det ender ofte med at de blir medlemmer hos oss, og så går de også ut i streik. Så det betyr jo at arbeidsforholdene ikke er så bra, ellers ville de jo blitt værende, poengterer Pasalic.

Hun fastholder at kollektivavtalen som IF Metall-medlemmene etterspør ikke bare er til de ansattes beste.

– En kollektivavtale gjør også at arbeidsgiver får orden på sin arbeidsplass, med regler som man forholder seg til. Det blir mye enklere for alle. Man får bedre struktur, og man har en part som man forhandler med og kommer overens med. For vi er ikke en motpart, vi er en samarbeidspartner.

– Tror du TM Sweden vil snu og søke løsning med de streikende på et tidspunkt?

– Det håper jeg virkelig.

Tillitsvalgte Sladana Pasalic i fagforeningen IF Metall i Sverige, hvor Tesla-streiken fortsatt pågår etter snart halvannet år. Pasalic deltok på fagbevegelsens demokratikonferanse på Deichman 13. februar. (Martin Næss Kristiansen)

Det nærmer seg halvannet år siden Tesla-streiken startet. Det er historisk. Men hvor lenge kan dette egentlig dra ut, og finnes det en grense?

– Det vet vi ikke, svarer Pasalic, og bekrefter at ingen forhandlinger pågår nå eller er planlagt framover.

– Kan det gå ett og et halvt år til?

– Det er mye mulig, svarer hun.

Også en kamp for demokrati

IF Metall opplever å ha god støtte i den svenske befolkningen for sin kamp. Sist LO gjorde en undersøkelse, mente over 60 prosent at de Tesla-ansatte gjør rett i å stå på kravene.

Pasalic synes det er vanskelig å spå hvilke følger streiken kan få for andre i samme situasjon, med utenlandske eiere, i framtiden.

– Det eneste jeg kan si, er hva vi i Sverige vil og hvor vi er på vei. Og det gjelder ikke bare IF Metall, det er med hele LO og fagbevegelsen i ryggen. Det er ikke vi som eskalerer denne konflikten. Det er jo TM Sweden, som tar inn streikebrytere. Vi vil finne en løsning. Så det er bare å kalle inn til forhandling, så løser vi det her, sier Pasalic, og fortsetter på budskapet til motparten:

– Jeg håper at TM Sweden til slutt gjør som alle andre, og tilpasser seg det vi har i Sverige. Vi har mange andre utenlandske bedrifter i Sverige, og de fleste har kollektivavtale.

I svensk arbeidsliv er TM Swedens håndtering av arbeidernes krav rett og slett ikke måten å gjøre det på, understreker hun.

– I Sverige har vi tradisjonelt ingen konflikter mellom partene i arbeidslivet. Det her er ikke noe vi vil. Vi vil komme til enighet og finne en løsning på dette så vi som parter kan samarbeide. Det er jo målsettingen. Det er sånn det funker i Sverige. Våre dører er åpne. Vil de forhandle og finne en løsning, så er de veldig velkomne.

– Hvor viktig vil du si at kampen IF Metall står imot TM Sweden er for demokratiet?

– Vår kamp henger absolutt sammen med demokrati, for igjen: Dette er den svenske modellen og det hadde vært fantastisk om man kanskje satte seg inn i hvordan vi jobber i Sverige. For vi har ingen streiker, vi går ikke i konflikt – vi forhandler. Og det er det vi vil gjøre på TM Sweden. Det vi har er noe som er bra, og det vil vi beholde, slår Pasalic fast.

Ser kollektivavtale som fredsplikt

Har du en beskjed til Musk?

– Nei, jeg har ingen beskjed til Elon Musk. Jeg håper at TM Sweden banker på døra vår, så setter vi oss ned og løser det.

Tesla-gründer og -eier Elon Musk. (Alex Brandon/AP)

– Men er det virkelig sånn at du opplever at TM Sweden står uavhengig av eierskapet og bestemmer selv, gjennom lokal ledelse og lokalt styre, hvordan de skal forhandle eller forholde seg til sine arbeidstakere i Sverige?

– Jeg tror at ledelsen i TM Sweden her i Sverige har gått ut og sagt at de har mandat til å gjøre hva de vil. Om det er sånn, vet ikke jeg, men det hadde vært kjempebra – for da vet de jo hva som gjelder i Sverige i så fall.

Du vil ikke snakke om Musk?

– Nei, jeg vil ikke snakke om Elon Musk.

– Det blir et siste spørsmål om Musk. Han er jo kjent for å knuse fagforeninger. Hvorfor har ikke han, eller hans ledergruppe, klart å knuse motstanden fra IF Metalls medlemmer i TM Sweden?

– Altså, vi står i streiken for at våre medlemmer vil ha en kollektivavtale på arbeidsplassen. Når du underskriver en kollektivavtale i Sverige, kjøper du deg faktisk fredsplikt. Det vil jo de fleste arbeidsgiverne ha. Nå velger man i stedet å ha en streik, sier Pasalic og sikter til motparten.

– Visst er det frivillig, de har rett til ikke å skrive under, men vi har rett til å streike for at våre medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass og ha de samme anstendige vilkårene som andre i bransjen, slutter hun.

Dagsavisen har sendt en rekke spørsmål til den europeiske presseavdelingen i Tesla, men har ikke fått svar.

