Redningsmenn i Bristow Norway går ut i streik – mekling førte ikke fram

Lars Petter Larsen, forhandlingsleder for Parat og sier han er skuffet over manglende forhandlingsvilje fra arbeidsgiversiden og NHO. Han sier redningsmennene nå forbereder seg på en lang streik.

Larsen sier det er krevende å streike i redningstjenesten offshore, og at det fra onsdag derfor kun tas ut én redningsmann fra selskapets base i Bergen for å unngå at arbeidsgiver spekulerer i tvungen lønnsnemnd.

– Pilotene og sykepleier på oljeinstallasjonene opprettholder beredskap og syketransport, sier Parats forhandlingsleder.

Kan trappes opp

– Streikens første dag vil medføre at SAR-tjenesten til feltet Oseberg nedskaleres til såkalt LIM-SAR, (Limited Search and. Rescue) noe som betyr at SAR-beredskapen og tjenesten opprettholdes, men uten redningsmann.

Fra mandag er det varslet plassoppsigelse for ytterligere 21 redningsmenn.

– Streiken vil løpende vurdert trappet opp i dagene og ukene fremover, sier Larsen.

Han sier at eventuelle pasienter fra plattformene vil bli fraktet til sykehus på land på vanlig måte.

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Brudd

De to meklerne, Mats Wilhelm Ruland og Bjørn Lillebergen konstaterte ved 00.30-tiden natt til onsdag at partene, Parat og NHO Luftfart, sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

I første omgang vil streiken ramme redningshelikopter (SAR-Offshore) fra Bristow Norways base i Bergen.

Kravet fra Parat var at de at de fikk den samme prosentvise lønnsøkningen som andre kolleger i SAR-tjenesten (search and rescue) allerede har fått i sitt tariffoppgjør. I fjor fikk blant annet pilotene i Bristow en avtale de var fornøyde med, etter fire ukers streik.

Redningsmennene krever også kompensasjon for reiser til tjenestestedene, slik andre tilknyttet SAR-tjenesten allerede får.

Les også: Moren ble drept: – Det hadde skjedd en voldshendelse, fikk jeg vite (+)

Les også: Jeff Bezos pleide å si «Jeg stoler på deg, Maren». Så fikk hun sparken (+)