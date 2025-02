Norske reaksjoner på Trumps diktator-uttalelse: – Reinspikka løgn

– Det er dypt urimelig, mener jeg. Han er en folkevalgt president med stor majoritet, som fikk en krig midt i sin periode, sier Støre til både VG og NRK onsdag ettermiddag.

– Slik vi kjenner Zelenskyj og hans folk så er det ikke noe mer han ønsker enn å kunne komme dit at de kan avholde valg på normal måte, legger han til.

Støre sier også at han tar avstand fra uttalelsen.

USAs president Donald Trump kalte onsdag ettermiddag sin ukrainske kollega en middelmådig komiker og en «diktator» i en post på Truth Social. Han antydet også at Zelenskyj kan «sitte igjen uten et land».

De harde karakteristikkene kommer i en tekst der Trump anklager Ukrainas president for å ha overtalt USA til å bruke 350 milliarder dollar på «en krig som ikke kunne vinnes».

– Russisk propaganda

Etter teksten ble publisert har ikke reaksjonene latt vente på seg.

– Dette er dagens andre uttalelse fra Trump som ikke står seg, og som bare Putin gleder seg over. Zelenskyj er Ukrainas lovlig valgte og legitime president. Å påstå noe annet er å spre russisk propaganda, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

Hun mener det er viktigere enn noen gang at Norge og Europa står opp for våre allierte og våre fellesverdier.

– Dersom det var Norge som var under angrep, hadde vi nordmenn aldri akseptert at det var noen andre skulle diktere når, og på hvilke vilkår, vi skulle forhandle om fred, sier Solberg.

– Det er helt uakseptable utsagn Trump kommer med både om krigen, Ukraina og Zelenskyj, sier Listhaug til NTB.

– Zelenskyj er en folkevalgt president som leder et land som ble angrepet av Russland. Å påstå noe annet er reinspikka løgn, legger hun til.

– Vil at Putin skal vinne.

Venstre-leder Guri Melby sier dette er farlig og direkte løgnaktig fra president Trump.

– Det er trist å konstatere at det knapt er noe verdifellesskap igjen over Atlanteren. Nå virker det utvilsomt som at Trump vil at Putin skal vinne, sier Melby til NTB

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide (H) forteller til NRK at uttalelsene er helt urimelig og uriktig.

– Dette er en måte å avlede oppmerksomheten og debatten på, som er helt uhørt, sier hun.

Skjebnetid for Europa

MDG-leder Arild Hermstad omtaler Trumps siste uttalelser som skremmende.

– Trump virker å bli mer radikalisert for hver time som går, og retorikken blir likere og likere Putins propaganda. Det fremstår rett og slett som at USA har byttet side og har bestemt seg for å la Ukraina i stikken, sier Hermstad til NRK.

Hermstad beskriver dagene vi opplever nå som en skjebnetid for Europa. Han er dypt bekymret for hvordan dette kan ende.

– Putin kommer ikke til å la andre land være i fred dersom han får det som han vil i Ukraina, sier Hermstad.

