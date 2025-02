Nav anmeldte trygdesvindel for 76 millioner i fjor

Av Isabel Bech/NTB

Det har vært en nedgang i antall anmeldelser fra 2023, da Nav anmeldte 625 personer for å ha svindlet 131 millioner kroner.

– Vi ser en nedgang i antall anmeldelser, men det betyr ikke at det er mindre svindel. Sakene har blitt mer komplekse og sammensatte. Vi bruker ressursene våre på større og alvorlige trygdesvindelsaker som tar lengre tid, og forventer at antall anmeldelser vil gå noe opp igjen det neste året, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

I 2024 er blant annet 22 personer (inkludert seks medvirkere) som er anmeldt for trygdesvindel, tilknyttet arbeidslivskriminalitet. Ti personer (inkludert to medvirkere) er anmeldt for svart arbeid.

Til sammen har disse personene fått utbetalt over 2,1 millioner kroner uberettiget, ifølge Nav.

Identitetsmisbruk er de største sakene

Svindel av dagpenger topper statistikken med 213 saker.

De største sakene dreier seg om identitetsmisbruk. 13 av dem utgjør til sammen over 9 millioner kroner. Den største saken er på 1,3 millioner kroner.

Ifølge Holte finnes det tilfeller der organiserte kriminelle utnytter velferdsordningene for å finansiere annen alvorlig kriminalitet.

– Det er viktig at pengene går til de som trenger dem og har rett på dem. Det er alvorlig at noen få prøver å misbruke velferdsordningene våre. Vi skal fortsette å jobbe for at kriminelles handlingsrom blir mindre og hindre dem i å stjele fra felleskassa, sier han.

1 milliard kroner tilbakekreves

De anmeldte sakene er bare en liten del av kontrollarbeidet i Nav. Det avdekkes feilutbetalinger for et svært mye høyere antall saker, og samlet tilbakekrevd beløp utgjør årlig rundt 1 milliard kroner.

Kun de største sakene anmeldes.

– Nav har en høyere terskel for å anmelde enn tidligere, og svært mange saker følges derfor opp i Nav-systemet. Pengene stoppes, og urettmessige utbetalinger kreves tilbake med rentetillegg. Det er bare de største og alvorligste sakene som anmeldes, sier Holte.

