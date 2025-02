Høyre lover å redde Flytoget om de får regjeringsmakt

– Vi ser ingen grunn til at de to statlige selskapene skal slås sammen og konkurransen tas bort, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Overfor avisa kommer hun med et valgløfte om å stoppe sammenslåingen.

Flytoget har i utgangspunktet konsesjon til å kjøre fram til 2028, og det er derfor usikkert om regjeringen rekker å gjennomføre sammenslåingen skikkelig, ifølge Solberg. Hun mener det finnes andre løsninger på utfordringene i rushtiden i togtrafikken enn å slå selskapene sammen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier til VG at det ikke virker som at Solberg har tatt innover seg at det er utfordringer i togtrafikken – at stadig flere tar tog, og at sammenslåingen vil gi bedre plass til pendlere i hverdagen.

– Det er underlig at hun ikke ser noen nye løsninger og bare ser bakover og driver med reverseringspolitikk, sier han.

