En av fire barnehageansatte mangler relevant utdanning

«Fakta om barnehager 2024» fra Utdanningsdirektoratet viser at 42 prosent av grunnbemanningen er barnehagelærere, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere (fagarbeidere) er på 23 prosent. I underkant av 9 prosent har annen høyere eller pedagogisk utdanning, mens over 26 prosent ikke har noen relevant utdanning.

– Vi ønsker flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene, skriver statssekretær Synnøve Skaar i en epost til Utdanningsnytt.

Hun understreker at de tar bemanningssituasjonen i barnehagene på alvor.

I 2023 lanserte regjeringen målet om at 60 prosent barnehageansatte skal ha pedagogisk utdanning, og 25 prosent skal være barne- og ungdomsarbeidere innen 2030. Årets tall er imidlertid på nivå med 2023.

Statssekretær Skaar sier de har tiltak både for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Hun sier det kommer et nytt system for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehagene som fases inn i 2025 og 2026. I år kan også rundt 2000 barnehagelærere få tilbud om videreutdanning i dagens system.

I 2025 har for øvrig kommunene fått 800 millioner kroner ekstra til styrket bemanning i barnehagene. Midlene er ikke øremerket og er derfor ikke garantert å bli brukt til dette formålet.