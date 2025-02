DSA etter tilsyn på atomreaktoren i Halden: – Alvorlig

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) åpnet i januar en tilsynssak etter at det ble oppdaget materialslitasje i et lager for brukt brensel ved atomanlegget i Halden.

– Hovedinntrykket er at situasjonen på anlegget er alvorlig, sier fungerende avdelingsdirektør i DSA Ingeborg Mork-Knutsen i en melding på deres nettsider.

Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som drifter atomreaktoren i Halden. De skrev i en pressemelding i januar at det er vanskelig for IFE å slå fast hvor lenge slitasjen har pågått.

– Brudd på flere av regelverkene

Under tilsynet har DSA vurdert om sikkerheten er ivaretatt, hvordan IFE følger opp kontroll og vedlikehold, og IFEs beredskap for en hendelse eller ulykke ved våtlageret.

DSA har presentert funnene fra tilsynet for IFE, og disse vil nå danne grunnlag for avvik og anmerkninger i en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten vil etter planen ferdigstilles innen utgangen av denne måneden, og DSA vil vurdere videre oppfølging etter dette.

– Tilsynet har avdekket at det er brudd på flere av regelverkene DSA forvalter og de kravene som er stilt i konsesjonen for atomanlegget, sier Mork-Knutsen.

DSA har også bedt IFE om å vurdere mulige tiltak ved anlegget for å styrke sikkerheten og vil fortsatt følge opp saken tett fremover.

IFE er enige

– Jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen til DSA og er enig i vurderingen om at situasjonen er alvorlig. Det var også derfor vi varslet om slitasjen umiddelbart da vi oppdaget den. Vi samarbeider nå tett med DSA om å gjennomføre tiltak, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby i IFE til NTB.

Han understreker at det ikke er fare for lekkasje fra brenselslageret, og at det ikke er fare for mennesker, miljø eller stråling til omgivelsene.

– Hva tenker du om regelbruddene DSA skriver at de har avdekket?

– Jeg har ikke mottatt tilsynsrapporten ennå, så jeg må motta den før jeg kan kommentere det.

IFE skriver på sine nettsider at de nå, i samarbeid med Norsk nukleær dekommisjonering, setter i gang en hendelsesutredning.

– Utredningen har som formål å få klarhet i spørsmål om blant annet årsak til at forholdene ikke ble oppdaget på et tidligere tidspunkt, skriver de.

Ble politianmeldt av Bellona

Miljøstiftelsen Bellona politianmeldte tidligere denne måneden IFE etter at materialslitasjen ble kjent i januar.

– Vi frykter at instituttet i Halden ikke har fulgt loven – og det går på atomsikkerheten løs. Da er det vårt ansvar å si ifra. Vi håper at en grundig politietterforskning vil avdekke hvorvidt IFE har fulgt kravene til oversikt, sikkerhet og meldeplikt for atomanlegg over tid, sa atomsikkerhetsrådgiver Oskar Njaa i Bellona på deres nettsider.

– Vi mener det kan være brudd på flere av de generelle konsesjonsvilkårene for atomanlegg, samt på flere av atomenergilovens bestemmelser. Derfor bør politiet etterforske saken, sa Njaa.