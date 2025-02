Regjeringen vil stanse anonyme partigaver

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslaget ble sendt på høring tirsdag.

− Åpenhet om finansieringen av de politiske partiene er viktig for å opprettholde tilliten til partiene og demokratiet vårt. At det ikke er åpenhet om bidrag som gis via organisasjoner og innsamlingsaksjoner, er uheldig, sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Det er i dag ikke lov for partiene å ta imot anonyme bidrag. Partiene har heller ikke lov til å ta imot bidrag fra virksomheter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll, eller bidrag fra utenlandske givere.

Ikke kjent for partiene

Ifølge Kommunal- og distriktsdepartementet har man de siste årene sett at personer har gitt bidrag gjennom organisasjoner eller innsamlingsaksjoner – og at disse giverne ikke har blitt kjent for partiene eller befolkningen.

− Det er problematisk hvis noen prøver å omgå loven. Jeg mener derfor det er viktig at finansieringen av partiene blir enda mer åpen, i tråd med formålet i partiloven, sier Stenseng.

Konkret foreslår departementet å ta inn en ny bestemmelse i partiloven om at partiene også må kjenne til de bakenforliggende giverne for å kunne ta imot bidrag.

Frp, Høyre, Venstre og KrF er blant partiene som har mottatt støtte uten at giver er offentliggjort, skriver VG.

Skal inn til SSB

I tillegg foreslår departementet at partiene skal rapportere inn de bakenforliggende giverne til Statistisk sentralbyrå (SSB), slik at de blir kjent for befolkningen. Beløpene skal ikke oppgis.

− Det betyr at de bakenforliggende giverne som har gitt beløp over de fastsatte grensene i loven, vil bli identifisert på nettsiden partifinansiering.no. Det er i tråd med formålet med partiloven, sier Stenseng.

Mål: Før valget

Ifølge Dagens Næringsliv ønsker regjeringen en lovendring før valget.

En av årsakene til forslaget er reaksjoner på at Aksjon for Borgerlig Valgseier (ABV) har samlet inn bidrag og videreformidlet dem til Frp ved flere anledninger.

Ved kommunevalget i 2023 mottok Frp 12 millioner kroner i valgkampstøtte fra ABV, skriver VG.