Rapport: Oljefondet investerer i selskaper som er involvert i atomvåpen

Ifølge Ican, som ble tildelt Nobels fredspris i 2017, er den samlede summen av investeringene 43,5 milliarder norske kroner.

Don’t Bank on the Bomb-rapporten er utarbeidet av i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (Ican) og den nederlandske fredsorganisasjonen Pax.

Ican viser til en gjennomgang av tall for oljefondet – som formelt heter Statens pensjonsfond utland – fra januar. De skriver at fondet fortsatt har investeringer i sju selskaper som rapporten trekker fram som involvert i atomvåpenproduksjon.

Viser til mandat og Etikkrådet

Overfor NTB viser kommunikasjonsrådgiver Une Solheim i Norges Bank Investment Management (NBIM) til at fondet er investert i henhold til mandatet det har fått fra Finansdepartementet – og utover det forholder seg til det etiske rammeverket som er beskrevet i retningslinjene.

– Det er det uavhengige Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet, sitt ansvar å gjøre vurderinger av selskaper fondet er investert i opp mot de fastsatte etiske retningslinjene og gi anbefalinger om observasjon og utelukkelse til Norges Bank, skriver Solheim i en epost.

Basert på Etikkrådets tilrådninger ble våpenselskapene General Dynamics og L3Harris utelukket i 2024, understreker hun.

– Dine og mine sparepenger

Ican understreker at disse to selskapene ikke er blant de sju de mener oljefondet må ut av.

– Don`t Bank on the Bomb-rapporten fjerner enhver tvil om hvordan disse selskapene knyttes til atomvåpen. Det finnes ingen gråsoner her. Driver man med atomvåpen, skal man utestenges fra fondet, sier Daniel Gudbrandsen-Farsjø, politisk rådgiver i Nei til Atomvåpen.

– Nå brukes dine og mine sparepenger for eksempel til å sette sammen atomvåpen Trump kan skyte ut, sier Tuva Widskjold, koordinator for Ican Norge.

– Vi snakker om verdens verste masseødeleggelsesvåpen, som ved bruk kan gjøre verden slik vi kjenner den, til historie, fortsetter hun.

Atomvåpen, tobakk og kullkraft

Fondets retningslinjer fastslår blant annet at det ikke skal investere i selskaper som er involvert i produksjon av atomvåpen, tobakk eller kullkraft.

Det samme gjelder selskaper som medvirker til, eller er ansvarlige for miljøskader, grove brudd på menneskerettighetene eller «krenker individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».