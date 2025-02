Nesten 850.000 så Melodi Grand Prix-finalen

Det skriver Dagbladet og Kampanje.

I år ble det kun holdt en finale, og ikke semifinaler slik som tidligere år.

– Dette er kjempetall! Særlig med tanke på at helgen var starten av vinterferien for mange, og at slike direktesendinger generelt opplever nedgang, sier prosjektleder Mads Tørklep for MGP.

Ifølge Kampanje så 11.000 færre finalen i år enn i fjor. Kun to ganger tidligere har seertallet vært lavere de siste 15 årene.

Eurovision arrangeres i år i Basel i Sveits. Det skjer i mai.

