Mjøs Persen favoritt som Aps nye partisekretær

Partiet må finne en kvinne fra en annen del av landet enn Oslo, både for å oppnå kjønnsbalanse og geografisk spredning i toppledelsen, melder TV 2.

Ifølge partiets regler skal lederkvartetten ha 50/50 kjønnsfordeling. Med Stensengs avgang trenger Ap en kvinne i vervet. Flere sentrale Ap-kilder mener Marte Mjøs Persen seiler opp som favoritt til landsmøtet i begynnelsen av april, og hun støttes av eget fylkeslag.

– Det stemmer at vi har spilt inn hennes navn til valgkomiteen, sier Marianne Bjorøy, som representerer Vestland i Aps valgkomité. Hun understreker at komiteen ikke har konkludert ennå og venter på flere innspill.

Valgkomiteen ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som har sagt at en innstilling vil foreligge i god tid før landsmøtet starter 3. april.

Mjøs Persen selv er ordknapp:

– Jeg orienterer meg mot andre oppgaver når denne stortingsperioden er over, men til et så viktig og tillitsfullt verv, er det jo alltid hyggelig å høre at noen synes jeg kunne gjort en god jobb, sier hun.