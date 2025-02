Knusktørt vær gir høy luftforurensning i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Luftkvalitetskartet til Miljødirektoratet viser moderat forurensning i Oslo, men dette stemmer ikke, sier overingeniør for luftkvalitet i Oslo kommune Tobias Wolf til Dagbladet.

Han forklarer at på grunn av lav luftfuktighet har kartet som viser forurensningen i de store byene, ikke klart å justere seg for å vise riktige tall for Oslo. Når det er nedbør eller fuktig i luften binder svevestøvet seg på bakken, men nå er de store veiene knusktørre.

Det fører med seg store mengder svevestøv som bilene drar opp i lufta sammen med vinden.

– Søndag og mandag har vi hatt nærmere 40 prosent luftfuktighet, og det er svært tørt. Det er så tørt at støvbinding ikke fungerer lenger, og da er det veldig lite vi kan gjøre. Særlig når det er så kaldt som det er nå, sier Wolf.

– Kartet som viser luftkvalitet i Oslo akkurat nå, underrepresenterer forurensingsnivået. Hadde du sett på døgnmiddelverdien for svevestøv, ville sannsynligvis Oslo innenfor Ring 3 vært rødt på mandag, sier Wolf.

Dårlig luftkvalitet gjør at barn kan få hyppigere luftveisinfeksjoner og nedsatt lungeutvikling over tid. Voksne kan oppleve pustevansker, hoste, forverring av astma og kols, samt irritasjon i øyne, nese og hals.

