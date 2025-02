Lønnsoppgjøret: – Vi skal ha vår del av kaka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Eierne har de siste årene stukket av med mer av verdiskapningen. Mindre har blitt igjen i lønningsposen til de ansatte. Det blir viktig i årets lønnsoppgjør å sikre at alle tar del i verdiskapningen, og at eierne ikke stikker av med gevinsten.

Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, i en pressemelding.

– Vi skal ha vår del av kaka

Bakteppet for årets lønnsoppgjør er blant annet at lønnsomheten i industrien er på et høyt nivå. Ifølge LO var lønnsandelen i industrien på 72,7 prosent i fjor, mot 81 prosent som den i snitt historisk har ligget på.

Siden 2019 har arbeidstakernes lønnsandel falt til litt over 70 prosent, noe LO mener undergravet frontfagsmodellen.

Forbundet vil at arbeidstakerne skal ta del av overskuddene i næringslivet.

– Vi skal ha vår del av kaka. Så enkelt er det, sier LO-lederne.

Høyere enn 2,5 prosent

Frontfagsmodellen innebærer at den lønnsrammen konkurranseutsatt industri har bæreevne til, blir førende for øvrige oppgjør, også for store grupper ansatte i stat og kommune.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Forhandlingene starter 14. mars med LO og YS mot NHO. Årets oppgjør har frist 1. april.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) venter at prisene vil stige med 2,5 prosent i 2025. Om folk skal få reallønnsvekst, må lønnsøkningen være høyere enn dette.