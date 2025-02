Politiet har sendt ut nødvarsel etter brann i Oslo

– Det er en kraftig brann i et næringslokale, sier vaktkommandør Glenn Guldbrandsen ved 110-sentralen i Oslo til NTB.

Da nødetatene kom til stedet ved 19.15-tiden var det synlige flammer fra byggets tredje etasje og taket med mye tjukk og svart røyk.

Ifølge brannmannskapene er denne røyken giftig. Naboer bes derfor holde vinduer lukket.

– Politiet har sendt ut Nødvarsel for området Ryen med tanke på røyken som er giftig. opplyser politiet klokken 19.49.

Politiet opplyser at røyken blant annet legger seg ned mot bensinstasjonen og Ryen T-bane. Ruter opplyser til Aftenposten at Ryen T-banestasjon er stengt inntil videre. Også busstoppet i Ryensvingen er stengt – noe som betyr at alle T-banevogner og busser kjører forbi disse to stoppestedene.

Guldbrandsen forteller at de har 12, 13 brannbiler på stedet og at de jobber iherdig med slukningsarbeidet.

– Vi har vært inne med røykdykkere i byggets tredje og fjerde etasje, men måtte trekke oss ut fra en av etasjene på grunn av egen sikkerhet, sier vaktkommandøren.

Etter hva brannvesenet vet skal det ikke være andre personer i bygget.

