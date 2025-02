82 personer vil bli oljefondssjef – Tangen går for fem nye år

Norges Bank har tirsdag offentliggjort søkerlisten, skriver Dagens Næringsliv og E24.

Foruten Tangen er det mest kjente navnet på listen den tidligere «dekk-kongen» Tommy Sharif. I tillegg har tidligere statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet søkt.

Det har også Greenpeace-leder Frode Pleym gjort.

Vil droppe investeringer i fossil energi

– Som leder for fondet ville jeg sørget for at våre drøyt 20.000 milliarder kroner ikke finansierer menneskerettighetsbrudd, krig eller klimakrise – men i stedet brukes som en kraft for en rettferdig og bærekraftig framtid, skriver Greenpeace-lederen i søknaden.

Han skriver også at det første han ville gjort som leder, er å droppe alle investeringer i fossil energi.

Fra før av var det kjent at Tangen ønsker en ny periode. I november fortalte han E24 at han ønsket en ny periode som oljefondssjef og kom til å søke.

– Dette er det mest meningsfylte jeg har gjort i livet mitt, sa han.

Tangen startet i jobben i 2020, og åremålet for stillingen varer i fem år.

SMSer med Musk

I slutten av januar fikk en meldingsutveksling mellom Tangen og Elon Musk stor oppmerksomhet. Etter at oljefondet hadde stemt mot Musks lønnspakke i Tesla i oktober i fjor, skrev Musk følgende melding til Tangen:

«Når jeg ber deg om en tjeneste, noe jeg veldig sjelden gjør, og du avslår, da bør du ikke be meg om noe før du har gjort opp for deg. Friends are as friends do».

– Jeg antar at den tjenesten var lønnspakken, svarte Tangen da han ble spurt om hva slags tjeneste Musk refererer til.

– Det har ikke vært noe annet han har spurt om. Han har strengt tatt ikke spurt om det. Det var et forslag på deres generalforsamling om å ha den lønnspakken. Så jeg antar det er det han snakker om, sa han.

