Tilliten til politiet faller

Det kommer fram i politiets innbyggerundersøkelse for 2024.

– Å opprettholde og styrke tilliten er viktig. Vi tar nedgangen på alvor og kommer til å undersøke nærmere sammenhengen mellom å bli utsatt for negative hendelser og lavere tillit, sier politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

Tilliten blant dem som har blitt utsatt for en negativ hendelse, har gått ned med 3 prosentpoeng. Andelen av befolkningen som har blitt utsatt for minst én hendelse, har økt med 2 prosentpoeng. Tilliten er stabil blant dem som ikke har blitt utsatt for noe det siste året.

Skulstad trekker også fram at trygghetsfølelsen i sentrum i de mest sentrale kommunene går ned.

– Denne trenden har vi sett de siste to årene, sier han.

Kun 56 prosent sier at de føler seg trygge alene på kveldstid i sentrum i disse kommunene. Under halvparten av kvinnene føler seg trygge. Disse funnene bør bekymre flere enn politiet, mener politidirektøren.

– Vi må derfor jobbe sammen med kommunene og andre samarbeidspartnere for å forebygge negative hendelser og sørge for at innbyggerne føler seg trygge der de bor, sier han.

Selv om tilliten faller, har inntrykket av politiet bedret seg siden 2023 på nesten alle områder.

