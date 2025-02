Støre: For tidlig å diskutere om Norge skal sende fredsbevarende styrker til Ukraina

– Jeg synes det er for tidlig å diskutere et så alvorlig spørsmål, sier Støre til NTB.

Storbritannias statsminister Keir Starmer åpnet mandag, som første europeiske leder, for at landet kan sende soldater som en del av en fredsbevarende styrke til Ukraina. Ikke lenge etter åpnet Sveriges utenriksminister Tobias Billström for det samme.

– Norge og Storbritannia er to ulike land med ulike tradisjoner for hvordan vi bidrar. Alle vet at Norge har bidratt fra første stund, det kommer vi fortsatt til å gjøre, sier Støre.

– Nå må vi høre utfallet av samtalene om en mulig fredsløsning, så må europeere og amerikanere snakke sammen om hva det skal bestå i, fortsetter han.

Ønsker samlet budskap

Støre understreker at et bidrag må skje innen rammene til Nato.

– Disse spørsmålene som amerikanerne har sendt ut om hva ulike europeiske land kan bidra med, ønsker jeg ikke skal skje land for land. Det må europeerne samordne seg med innen rammen av Nato, sier han.

– Vi må samle oss i Europa med et veldig klart budskap, ikke 30 forskjellige, sier han.

– Hvis det kommer på bordet og Norge bes om å bidra?

– Da skal vi forholde oss til det og gjøre en grundig vurdering av det. Det kommer til å bli en grundig prosess om et viktig spørsmål. Vi har ikke den diskusjonen nå.

Vil bidra til sikkerhet

Statsministeren lover samtidig tydelig at Norge skal stille opp.

– Fra norsk side kan jeg bare bekrefte at vi kommer til å bidra til ukrainsk sikkerhet og trygghet også etter en fredsløsning, men i dette spørsmålet er det for tidlig å trekke en konklusjon, sier han.

Mandag kveld skal europeiske ledere møtes i Paris for å diskutere Ukraina. De nordiske landene representeres av Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Støre sier at de koordinerer budskapet.

– I formiddag er det et møte mellom våre sikkerhetsrådgivere i Norden og Baltikum for å samordne holdningen inn i møtet. Jeg skal ha en egen prat med Mette Frederiksen i ettermiddag, sier Støre.

– Hva bør budskapet være?

– Det skal være at sikkerhetsgarantien for Ukraina må være så solid og transatlantisk, både amerikansk og europeisk, at det ikke blir en kortvarig midlertidig fred. For blir det slik, så er jo frykten at det går kort tid før det kan bli en krig igjen.

Høyre åpner for å sende soldater

Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad mener også at debatten bør tas nå.

– Hvis Ukraina ønsker europeiske fredsbevarende styrker i landet etter en våpenhvile, bør også Norge være åpne for å stille soldater og materiell til disposisjon, sier han til NTB.

Høyre-leder Erna Solberg er også positiv til at Norge på sikt kan stille med fredsbevarende styrker i Ukraina.

– Det aller viktigste nå er å bli enige om reelle sikkerhetsgarantier for Ukraina. Bakgrunnen for det er at tilliten til at Russland vil overholde en eventuell fredsavtale er svært lav, sier hun til NTB.

Solberg mener at diskusjonen om europeiske bidrag til en eventuell fredsstyrke er viktig, og Europa og USA må være koordinerte.

– Norge har tradisjon for å stille opp med fredsbevarende styrker, når det foreligger en fredsavtale. Det bør vi ikke avvise nå. Hvis vilkårene og rammene er i tråd med det vi mener er riktig, må også Norge vurdere bidrag.

Frp vil ikke ta stilling nå

Frp-leder Sylvi Listhaug er avventende til å sende norske soldater

– Det er det naturlig å ta stilling til når det eventuelt blir en problemstilling. Det viktigste nå er at Ukraina og Europa får ta del i eventuelle fredsforhandlinger, sier Listhaug til ABC Nyheter.

SV vil foreløpig heller ikke gi noe klart svar.

– SV mener det er FN som bør lede eventuelle fredsbevarende styrker etter en fredsavtale. Dersom Norge blir spurt om å delta i dem, vil vi selvsagt vurdere det da, sier utenriks- og forsvarspolitisk i talsperson, Ingrid Fiskaa, til avisen.

