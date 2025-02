Stoltenberg vil se på Norges Banks mandat

– Nå som inflasjonen kommer ned og nærmere målet, vil det være hensiktsmessig å høste erfaringer og etter hvert fastsette et tidspunkt for en gjennomgang av mandatet for pengepolitikken, skriver Stoltenberg i et svar på et skriftlig spørsmål fra Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Det skriver NRK.

Martinussen spurte om finansministeren vil ta initiativ til å evaluere Norges Banks mandat i tråd med Gjedrem-utvalgets anbefaling, som mente at en evaluering bør skje hvert femte år.

I dag er målet for pengepolitikken å holde prisveksten på rundt 2 prosent over tid, og at flest mulig skal ha en jobb.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa i sin årstale i forrige uke at det har vært viktig at mandatet for pengepolitikken har vært fast gjennom perioden vi har bak oss.

– For at vi skal lykkes med å få prisveksten helt tilbake til målet, bør det ikke oppstå tvil om hva som er oppdraget vårt, sa hun.

Men videre sa hun at det kan være fornuftig med hyppigere og mer regelmessige gjennomganger.

– At slike gjennomganger skjer på tidspunkter som er bestemt på forhånd, bidrar til forutsigbarhet, og til at det ikke oppstår tvil om sentralbankens uavhengighet i rentesettingen, sa Wolden Bache.

Les også: Redd for skattesmell? Dette bør du gjøre

Les også: Hambros klima-advarsel: – Det haster veldig for hele verden (+)

Les også: Dette er lønna i over 350 yrker