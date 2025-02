SSB: Strømprisen i 2024 den laveste siden 2020

Det melder Statistisk sentralbyrå (SSB), som har analysert utviklingen i strømprisene for norske husholdninger til og med 2024. Strømprisen for husholdninger, inkludert avgifter og nettleie, var i fjor 134,9 øre per kilowattime ifølge statistikken fra Elektrisitetspriser. Med strømstøtten trukket fra endte snittstrømprisen for husholdninger på 127,5 øre/kWh.

– I 2020 var den samlede strømprisen for husholdninger på 80,3 øre/kWh, men siden den gang har ikke årsprisen vært under 120 øre/kWh, sier Ståle Skrede, rådgiver i SSB.

Strømstøtten i fjor var beskjeden, sammenlignet med årene før. Den endte på 7,4 øre/kWh i 2024, ned fra 24,3 øre/kWh i 2023 og 91,4 øre/kWh i toppåret 2022.

– Utbetalingene til strømstøtte var høyest i vintermånedene, aller mest i januar 2024, og nesten ingenting i 3. kvartal. I det store og hele ble strømstøtten utbetalt i prisområdene i Sør-Norge. Det er fremdeles betydelige prisforskjeller mellom sør og nord i landet, sier Skrede.

Samlet strømproduksjon i Norge økte med 2,1 prosent i 2024 til 157,2 TWh. Dette er det høyeste produksjonsnivået registrert i Norge.

Les også: – En felles europeisk hær? Det kommer ikke til å skje

Les også: Valgforsker: – Det kan være små marginer for Erna (+)

Les også: Nesten ingen snakker om long covid (+)