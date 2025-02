Sp frykter at regjeringen vil ta Norge inn i EUs tollunion

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har kommet tvetydige signaler på hva regjeringen er forberedt på å gi opp for å sikre seg unntak på eventuelle tolltiltak fra EUs side. Det er bekymringsverdig, sier Nils T. Bjørke, landbrukspolitisk talsperson for Senterpartiet, til NTB.

Fredag 31. januar gikk Senterpartiet ut av regjeringen med Arbeiderpartiet. Den påfølgende mandagen stilte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til intervju med VG om en mulig handelskrig mellom EU og USA.

I intervjuet sa de to Ap-statsrådene at det er i EUs interesse at Norge får være med innenfor tollmuren.

Nå ber Bjørke om en avklaring fra næringsministeren om hva regjeringen egentlig mener.

– Vi har sendt et spørsmål til næringsministeren for å få hun til å slå fast at Norge ikke skal bli en del av EUs tollunion. Vi må drive vår egen tollpolitikk og samarbeide godt med EU og andre på selvstendig grunnlag, sier Bjørke.

Han mener at Norges matproduksjon kan bli svekket dersom vi blir en del av EUs tollunion.

– Derfor må vi få en avklaring på at det ikke er et aktuelt alternativ. Med Norges selvstendige utenriks- og handelspolitikk har vi en mulighet til å styrke vår nasjonale beredskap på samme tid som vi ivaretar våre internasjonale handelsinteresser, sier Bjørke.

