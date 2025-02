Norsk kommune kåret til Europas beste filmlokasjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Frøya er dermed det første norske stedet som vinner denne prisen som beste filmlokasjon.

– Vi er helt målløse! I en sterk konkurranse med store produksjoner på verdenskjente steder greier lille Frøya å markere seg i den europeiske filmbransjen, skriver ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) til NTB.

Øya spilte en sentral rolle i innspillingen av Netflix-serien Milliardærøya, skriver Norsk filminstitutt i en pressemelding.

– Vi er imponert over arbeidet som har blitt gjort i Trøndelag og på Frøya for å få gjort innspillingen av Milliardærøya der, og ikke minst på hvor vakker øya ser ut i serien, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Prisen er tildelt av en fagjury som har vurdert hvordan lokasjonen har påvirket produksjonen og hvor filmvennlig stedet har vært. Stedets strategi for å tilrettelegge for filmproduksjon er også et av kriteriene.

– Vi er utrolig stolte over at den strategiske innsatsen over flere år har betalt seg, sier Strømskag.

Andre filmer som er filmet på Frøya er blant annet Alle hater Johan, Norwegian Dream og Gulltransporten.

Frøya slo blant annet operaen i Stuttgart, Schönbrunn-palasset i Østerrike og landsbyen Mdina på Malta.

Les også: – Vi er litt «fucked» på noen områder

Les også: Ukraina-ekspert om Støre-signal: – Det er Norge i et nøtteskall (+)

Les også: Ekspert: – Putin kan lure Trump med «Ukraina-spill» (+)