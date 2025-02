Norge inngår milliardavtale med seks humanitære organisasjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er i en alvorlig og dramatisk situasjon. Norge skal være en forutsigbar og sterk partner for disse organisasjonene, som gjør livsnødvendig arbeid, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) til VG.

Avtalen gjelder Flyktninghjelpen, Norcap, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna.

Ifølge FN vil 300 millioner mennesker ha behov for humanitær hjelp i 2025. Målet med partnerskapsavtalene er å redde liv, lindre nød og ivareta menneskelig verdighet og rettigheter, opplyser Utenriksdepartement.

Bidrar i 40 land

Jan Egeland i Flyktninghjelpen understreker betydningen:

– Den betyr veldig mye. Det gir en forutsigbarhet som har gjort at vi har kunnet bygge opp veldig effektive humanitære programmer i alle krigs- og kriserammede land i verden. For oss er det 32 land som denne avtalen dekker, og rundt 10 prosent av vårt budsjett.

For at bistandsmidlene skal brukes mest effektivt, har de seks organisasjonene blitt valgt basert på sin evne til rask levering, tilstedeværelse i konflikt- og kriseområder, i tillegg til relevans for målene i Norges humanitære strategi.

Det var totalt 13 søkere, ifølge Utenriksdepartementet, og gjennom partnerskapet bidrar Norge til humanitær innsats i rundt 40 land.

– Må sikre verden

Partnerskapet med humanitære organisasjoner ble opprettet i 2020 og videreføres til 2029. Utviklingsminister Aukrust peker på to årsaker:

– Det ene handler om vårt solidariske hjerte. Det smerter å se lidelser på Gaza, i Sudan, Ukraina, Jemen og andre steder folk lider. Men det handler også om oss selv. Skal vi sikre Norge, må vi sikre verden. Flyktningkatastrofer, krig og konflikt kommer også hjem til oss og til Europa, sier han til VG.

Les også: Hambros klima-advarsel: – Det haster veldig for hele verden (+)

Les også: Europa i krisemodus: – Denne uka er ganske mørk

Kommentar: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika