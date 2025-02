Mer synlig politi ga mindre vold og utrygghet på Vestfoldbanen

Ungdomsgjenger skapte både uro og frykt gjennom det politiet betegner som alvorlige hendelser.

– Folk skal føle seg trygge i sitt nærmiljø og på reise. Naturlig nok skapte dette både uro og frykt blant flere innbyggere, og det var viktig å vise at dette var noe vi tok på alvor, sier leder for politiet i Vestfold, Øystein Holt.

Han forteller at gjennom økt tilstedeværelse, dialog og synlighet fra politiet på jernbanestasjonene, samt tett samarbeid med Vy og Bane Nor var ambisjonen å raskt få kontroll på situasjonen.

– Jeg vil berømme Vy og Bane Nor for tidlig å invitere til dialog og for å sette inn tiltak. Dette er et godt eksempel på viktigheten av samarbeid med andre aktører for å skape trygghet, sier Holt.

Han understreker at politiet ikke har hatt utrykninger eller straffesaker som gjelder tog eller jernbane i Vestfold den siste tiden. Også hos Vy er tilbakemeldingen fra både kunder og ansatte at det oppleves som trygt å ha politiet der.

– Vi jobber samtidig med egne tiltak for å sørge for at både kunder og våre ansatte skal være trygge i togene våre, sier gruppeleder Gard Almeland i Vy.