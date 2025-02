Eide: Vil delta i diskusjoner om fredsstyrker i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har kommet spørsmål om hva man kan bidra med, også fra Trumps utsending til Ukraina og Russland. Vi svarer gjerne på de spørsmålene, men det gjør vi i fellesskap med våre allierte, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Uttalelsene kommer som svar på spørsmål om det også for Norge er aktuelt å sende norske styrker til Ukraina som en del av en europeisk fredsstyrke – slik britenes statsminister Keir Starmer har gitt uttrykk for at han vil.

Ifølge Eide er det ingen konkrete planer om å sende norske styrker til Ukraina, men at Norge skal delta i diskusjonen og skal eventuelt ta ting etter hvert som de kommer.

– Men litt av formålet med møtet i Paris er nettopp å begynne diskusjonen om hva man ønsker ut av forhandlingene, hva som skal være europeiske posisjoner i støtte til Ukraina og hvordan man kan bidra til å sikre både en mulig våpenhvile og veien mot en endelig fred.

Utenriksministeren er tydelig på at det må være en fred som både ukrainere og europeere kan leve godt med.

