– Dramatisk for alle som er glade i Østmarka

– Mest sannsynlig starter vi byggingen neste år, sier Erling Bergsaker, skogsjef ved Losby Bruk, til Dagsavisen.

At det ikke blir byggestart før den tid, forklarer han blant annet med at det gjenstår detaljplanlegging av veien og at det må skaffes en entreprenør til å utføre selve byggingen.

– Det har allerede kommet protester mot Statsforvalterens vedtak. Hva tenker du om det?

– Vi forholder oss til vedtaket som er fattet etter en grundig saksbehandling, og som er begrunnet i regelverket som gjelder for veibygging, svarer Bergsaker.

Han sier også at han ikke er veldig overrasket over vedtaket som Statsforvalteren har fattet.

Andre reagerer derimot kraftig på det som nå har skjedd.

– Dette er en dramatisk nyhet for alle som er glade i Østmarka, sier MDGs Une Bastholm.

– Vi risikerer nå at staten overkjører lokaldemokratiet og tvinger gjennom et veldig stort inngrep i marka til tross for stort lokalt engasjement mot veiplanene.

Nær drikkevannskilde

Losby Bruk er en privat eiet jord- og skogbrukseiendom i Østmarka, i kommunene Lørenskog og Rælingen. Totalt er eiendommen på 43.900 dekar. Av dette er cirka 42.000 dekar skog og utmarksarealer, går det fram av Losby Bruks nettsider.

I juni 2022 søkte Losby Bruk Lørenskog kommune om tillatelse til å få bygge en 3.860 meter lang vei for tømmerbiler med henger, samt snuplasser og velteplasser for mellomlagring og håndtering av tømmer, i den vestre delen av eiendommen.

Etter at forslaget hadde blitt sendt på høring høsten 2022, ble det klart av mange var svært skeptiske til Losby Bruks planer, blant annet Oslo kommune og Østmarkas Venner.

Da Dagsavisen skrev om veiplanene i februar i fjor, påpekte MDG at det ikke er mer enn om lag 800 meter fra der veien skal bygges og ned til innsjøen Elvåga, som forsyner Oslos innbyggere med 10 prosent av hovedstadens totale vannforbruk.

– Jeg vet ikke om dette innebærer noen fare (for drikkevannskvaliteten), men jeg synes at det må vurderes, uttalte MDGs Einar Wilhelmsen.

I samme sak uttalte byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V), at «byrådet, naturvernorganisasjonene og MDG er på samme lag i denne saken.»

– Dette vedtaket setter en svært alvorlig presedens hvis det blir stående, sier MDGs Une Bastholm om Statsforvalterens avgjørelse. (Thomas Fure/NTB)

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Virus og parasitter

Så, i mars i fjor, kunne Dagsavisen opplyse at også Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, var opptatt av hvilke konsekvenser Losby Bruks planer kunne få for Elvåga.

– Vi er bekymret for at den planlagte skogsbilveien til Losby Bruk vil medføre at området blir mer tilgjengelig som rekreasjonsområde, uttalte Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten.

– Med økt aktivitet i Elvågas nedbørfelt (…) øker sjansene for toalettbesøk i skogen. Spesielt avføring fra hunder ser vi på som en stor risiko for spredning av sykdomsfremkallende virus, parasitter og bakterier.

I april i fjor anbefalte likevel kommunedirektøren i Lørenskog bygging av veien, såframt en rekke vilkår ble oppfylt. Ett av vilkårene var at «ved ulykke/uhell som kan ha konsekvenser for drikkevannskilden, skal Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten varsles umiddelbart.»

I mai i fjor tok saken en ny vending. Da opplyste både Ap og Høyre i Lørenskog til Dagsavisen, at de ville si nei til skogsbilveien, av hensyn til naturverdiene i området.

– Det kommer til å bli et nei fra veldig mange partier når saken skal behandles, uttalte Jarle Amundsen i Lørenskog Høyre.

Les også: Hilde Restad: Trump tar oss tilbake til kolonitiden

– Uriktig rettslig grunnlag

Men nå, med vedtaket til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, er altså vedtaket til kommunestyret i Lørenskog, opphevet.

«Avslaget bygger på et uriktig rettslig grunnlag, og er ugyldig. Statsforvalteren innvilger veisøknaden etter landbruksveiforskriften», skriver Statsforvalteren.

«Veitiltaket er planlagt for å sikre gode, skogfaglige helhetsløsninger, samtidig som det er tatt hensyn til viktige miljøverdier. Veien oppfyller kravene til et bærekraftig skogbruk etter skogbruksloven, og er lovlig etter landbruksveiforskriften. God veidekning er en forutsetning for å møte klimautfordringene, samt for å redusere kjøreskader i terrenget. Veitiltaket effektiviserer skogbruket i området, åpner opp for bruk av mindre maskiner, større andel tynninger, og mer lukket hogst», skriver Statsforvalteren videre.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

– Alvorlig presedens

Dette står i sterk kontrast til hvordan andre oppfatter konsekvensene av denne veien.

NTB minner om at Naturvernforbundet har omtalt veiplanene som det største inngrepet i Oslomarka i nyere tid. Nyhetsbyrået viser også til hva leder i Østmarkas Venner, Helga Gunnarsdóttir, har sagt til NRK.

– Det er snakk om bekker som legges i rør, og våtmarksområder som blir drenert. Veien går gjennom en av Oslomarkas største og kjæreste tiurleiker, og skiløyper som blir rasert.

Une Bastholm i MDG vil ikke gi seg uten sverdslag.

– Dette vedtaket setter en svært alvorlig presedens hvis det blir stående. Vi mener hensynet til friluftsfolk, natur og dyreliv må veie tyngst i denne saken. At statsforvalteren har tolket loven på denne måten, viser veldig tydelig at naturen trenger bedre beskyttelse, sier Bastholm.

– Vi kommer til å snu alle steiner for å stanse dette veiprosjektet og håper at politikere fra alle partier vil engasjere seg sammen med oss. Vi tror fortsatt det er gode muligheter til å stanse prosjektet.

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

– Er helt urimelig

Bastholm peker i den anledning på den nye Ap-regjeringen

– Regjeringen må bestemme seg for om den vil være på lag med det brede flertallet rundt Østmarka som vil ta vare på nærnaturen sin, eller på lag med næringsinteressene som truer den, sier MDG-toppen.

– Det et svært bredt flertall i kommunestyret som har sagt nei til veiplanene, inkludert både Høyre og Arbeiderpartiet. Nå må Aps statsråder lytte til Aps lokallag i Lørenskog og det brede engasjementet mot veien.

– Det er helt urimelig at næringsinteresser skal vinne fram på bekostning av lokaldemokrati og natur i en slik sak, mener Bastholm.

– Dette er et område mange mennesker er glade i fordi det er relativt urørt og har mye verdifull naturskog. Veien vil bety nedbygging av store arealer og den vil slippe hogstmaskinene til i områder med rik og verdifull naturskog, påpeker hun.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Disse TV-serien vil du se i 2025