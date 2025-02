Storbyer ser til Oslo for klimakutt

Dette skal skje innen 2030, har C40-nettverket vedtatt, opplyser byrådet i Oslo til Dagsavisen.

C40 omtaler seg selv som «et globalt nettverk av nesten 100 ordførere i verdens ledende byer som står og handler sammen for å møte klimakrisen».

Casablanca i Marokko ble den 97. byen i C40-nettverket, i januar i år.

– At de andre storbyene i C40-nettverket nå ser til Oslo, og innfører egne klimabudsjett, er først og fremst gode nyheter for alle som bor der. Men det er selvsagt også en fjær i hatten for alle i Oslo som har bidratt til å sette klima og miljø på dagsorden gjennom mange år, sier Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo.

Byområdene er ansvarlig for anslagsvis 70 prosent av de globale utslippene av klimagasser, ifølge FNs miljøorganisasjon UNEP.

Første budsjett i 2017

Oslo fikk sitt første klimabudsjett i 2017, etter at bystyret året før hadde vedtatt at utslippene i Oslo skulle ned med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2009.

For å kunne få til et så stort kutt må utslippene reduseres i alle sektorer. Av de årvisse klimabudsjettene går det fram hvilke tiltak som skal settes i gang for å oppnå dette, og hvem i kommunen som er ansvarlig for å gjennomføre dem.

I 2023 fulgte London etter Oslo ved å lansere sitt første klimabudsjett, og New York gjorde det samme i april i fjor. Også Barcelona, Berlin, Montreal, Paris, Rio Janeiro og Stockholm er blant tolv byer som har deltatt i et pilotprosjekt i regi av C40, for å komme i gang med klimabudsjettering.

Nå følger en rekke andre storbyer etter, både i Afrika, Asia, Amerika, Oceania og Europa.

Blant dem finner vi Beijing, Tokyo, Nairobi, Melbourne, Chicago, Istanbul og Warszawa.

– En fjær i hatten for alle i Oslo som har bidratt til å sette klima og miljø på dagsorden gjennom mange år, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H). (Annika Byrde/NTB)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

– Sikker på gevinstene

Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel, har stor tro på at denne satsingen vil gi gode resultater.

– Både i Norge og resten av verden har vi vært flinke til å sette ambisiøse mål for klimakutt, men for dårlige til å følge opp målene vi setter. Et klimabudsjett bryter ned målene og lager et konkret system for oppfølging av hvordan utslippene faktisk skal kuttes, påpeker hun.

– Klimabudsjettet har hjulpet oss i Oslo med å redusere utslipp og gjøre byen grønnere, og jeg er sikker på at C40-byene vil merke de samme gevinstene. For vi trenger å kutte utslipp raskere, både her hjemme og ute i verden.

Selv om Oslo fikk sitt første klimabudsjett i 2017, betyr likevel ikke det at klimaarbeidet i hovedstaden begynte først da.

– For eksempel har vi hatt bomringen siden 1990, som har dempet trafikkveksten og lenge vært sentral for å fremme utslippsfrie kjøretøy.

Det opplyste Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, da Dagsavisen snakket med henne i fjor.

Hun viste da til en utslippsreduksjon på 12 prosent siden det første klimabudsjettet i 2017, og en reduksjon på 30 prosent siden 2009.

– Jeg er sikker på at C40-byene vil merke de samme gevinstene som Oslo, sier byråd Marit Vea (V). (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Veien mot et grønnere Oslo

– Oslo har jobbet systematisk og målrettet i mange tiår med å redusere klimagassutslipp og gjøre byen grønnere, istemmer byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Vi har lagt gjennomfartstrafikken i tunnel, investert i kildesortering og gjenvinning og bygget ut et fantastisk utslippsfritt kollektivnett. Neste store prosjekt er å bygge et karbonfangstanlegg (ved søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud, journ. anmrk.) som alene vil redusere de totale utslippene i Oslo med 19 prosent.

Her til lands er Oslo på ingen måte alene om å se verdien av å ha klimabudsjetter.

«Oslo kommune, Hamar kommune og Trondheim kommune, som alle har klimabudsjett, har utarbeidet en veileder for klimabudsjett. Denne kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal utarbeide klimabudsjett», kan vi lese på nettsidene til Miljødirektoratet.

Byrådet i Oslo peker blant annet på utbyggingen av et utslippsfritt kollektivnett, som ett av tiltakene som har bidratt til å redusere Oslos klimautslipp. (Gorm Kallestad/NTB)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Forklarer viktigheten av å ha et klimabudsjett

– Alle storbyene – Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Hamar, har et klimabudsjett, opplyste Heidi Sørensen til Dagsavisen i fjor.

Og allerede i 2021 var det over 100 kommuner som sa at de da var i gang med arbeidet med et klimabudsjett, kunne hun også opplyse.

C40-nettverket forklarer viktigheten av å ha klimabudsjetter, på følgende måte på sine nettsider:

Klimabudsjettering bryter ned langsiktige klimamål i håndterbare årlige mål, integrerer disse i daglig drift og budsjettering og beskriver spesifikke handlinger, kostnader, ansvar og forventede utslippsreduksjoner innenfor budsjettet.

Dette tillater kontinuerlig overvåking av klimatiltak, identifisering av effektive tiltak og områder som trenger forbedringer for å holde seg på sporet til målene.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: – Er det forbudt å bruke huet i den norske velferdsstaten?

Les også: Vinterferie i Oslo? Her er tips til store og små (+)