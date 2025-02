Statsforvalteren har startet tilsyn etter drapet i Vestnes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er åpnet tilsyn med Helse Møre og Romsdal, kommunen og tjenestetilbyder. Vi har vurdert at alle disse virksomhetene hadde en rolle i oppfølgingen av brukeren på tidspunktet for den alvorlige hendelsen, sier assisterende fylkeslege Åse Schiøtt til Sunnmørsposten.

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha drept moren sin og skadet sin ni år gamle bror på Vestnes i Møre og Romsdal i oktober i fjor. Statsadvokaten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern under rettssaken, som starter 24. februar.

Mannen var psykisk syk og bodde i en døgnbemannet omsorgsbolig på Nordmøre, men ble kjørt til Vestnes av ansatte på institusjonen for å besøke familien rett før drapet ble begått.

– Formålet med tilsynet er å avklare om det er forhold ved helsehjelpen og omsorgen som er gitt, som kan ha medvirket til utfallet. Sentralt er å avdekke om det må iverksettes tiltak for å forhindre at svikt skjer i lignende tilfeller, og bidra til å sikre god kvalitet på helsehjelp og øke tillit til helsetjenesten, sier Schiøtt.

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb