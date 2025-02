Foreldrene som er siktet for drap på spedbarn, er fortsatt ikke avhørt

– Vi vil fortsette etterforskningen i dag. Prioriterte oppgaver er å fortsette vitneavhør og gjennomgå telefonene i saken. Kriminalteknikere jobber med åstedsundersøkelse av boligen, sier politiadvokat Marit Aurdal til Aftenposten.

Det var torsdag at politiet fikk melding om at den lille gutten ikke pustet og rykket ut til en bolig i Lillestrøm. Da de ankom stedet, var helsepersonell allerede der og utførte livreddende helsehjelp.

Gutten ble kort tid etterpå erklært død.

Lørdag meldte politiet at foreldrene – en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene – er siktet for drap og medvirkning til drap på spedbarnet. Samme dag ble de to varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

– I morgen vil vi starte dialog med forsvarerne med tanke på avhør. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til det ennå, sier Aurdal.

Mannens forsvarer, Espen Wangberg, sa lørdag til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kvinnens forsvarer, Gunhild Lærum, sa til NTB at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

