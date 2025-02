Fire nordmenn tiltalt i kryptosvindel-sak

– Vi mener dette er et stort og omfattende bedrageri. Det er snakk om svært mange fornærmede i mange land som har tapt pengene sine, og betydelige summer som har havnet hos de tiltalte, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim.

Ifølge Økokrim har flere tusen personer i utlandet og Norge betalt inn penger til bedrageriet, som skal ha blitt markedsført på presentasjoner og store eventer flere steder i verden.

Medlemmene i kryptovalutanettverket skal ha blitt lurt til å tro at de gjennom å kjøpe kryptovaluta og aksjer, var med på investeringer i et gassfelt, gruvevirksomhet og fast eiendom.

– Økokrim mener å kunne bevise at det i realiteten ikke ble foretatt investeringer av betydning, og at virksomheten heller ikke hadde inntjening utover medlemmenes egne innskudd, opplyser Økokrim.

Bedrageriet skal ha foregått i perioden mars 2015 til november 2018.

– Omfattende hvitvasking

De tiltalte er i 50-, 60- og 70-årene.

Tre av dem er tiltalt for å ha vært med på å samle inn pengene, mens én av dem er tiltalt for å ha bidratt til hvitvasking.

Mesteparten av pengene som kom inn, skal ifølge tiltalen ha blitt hvitvasket gjennom kompliserte strukturer.

700 millioner kroner skal ha blitt hvitvasket gjennom klientkontoer i et norsk advokatfirma, og deretter sendt videre til selskapskontoer i land i Asia.

– Bruk av klientkontoer og selskapsstrukturer i Norge og internasjonalt har komplisert arbeidet med å avdekke hva som har skjedd med pengene, opplyser Økokrim.

– Økende problem

Økokrim påpeker at investeringsbedragerier er et økende problem i Norge og internasjonalt.

Og at det også er et økende problem at tilretteleggere som advokater og regnskapsførere, benyttes for å tilsløre kriminaliteten.

– Saken viser at organisert kriminalitet i form av bedragerivirksomhet og hvitvasking på tvers av landegrenser vil bli etterforsket og straffeforfulgt, selv om ofrene for kriminaliteten befinner seg i andre land enn i Norge, sier Berge.