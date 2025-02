Elektronikk: Vi prioriterer hardere, og flere vil ha brukt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser årets statistikk fra Stiftelsen Elektronikkbransjen. I kjølvannet av pandemien har elektronikkomsetningen hatt en nedgang på henholdsvis 8,3 og 5,8 prosent i 2022 og 2023, og nå ytterligere nedgang på 2,6 prosent i 2024.

Det ble solgt forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater for nær 37 milliarder kroner i fjor.

Noen, og til dels ganske dyre, kategorier går kraftig tilbake, som store hvitevarer, mens produkter som gjør hjemmelivet enklere og mer innbydende, øker.

– Vi har en kraftig økning på småelektrisk, spesielt produkter du har på kjøkkenet, men også et par ting på badet, sier administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen til NTB.

Mat fra bunn og egen kaffe

Det ble solgt 18 prosent flere støvsugere, 19 prosent flere kaffemaskiner og 27 prosent flere kjøkkenmaskiner som stavmiksere, bakemaskiner, miksmastere og blendere. Røsholm mener det faller sammen med trender som har vokst de siste årene.

– Vi ser at folk nå fokuserer mer på at alt skal lages fra bunnen av. Du skal liksom male ditt mel og kverne din kaffe, sier Røsholm.

– Vi har en kraftig økning på kaffe, som vi er veldig glad i Norge. Kaffemaskinkategorien øker med 19 prosent til 234.000 enheter. Espressomaskiner, sånne helautomatiske som kan koste en månedslønn, øker med 26 prosent til 38.000 enheter.

Flere og flere dropper den tradisjonelle støvsugeren.

– Robotstøvsugere er nå svært populært og sto for 23 prosent av støvsugersalget. Det er ikke noen tvil om at det er mer behagelig å sitte i stua og drikke nykvernet kaffe og se på at den robotstøvsugeren kjører rundt mellom møblene der. Det er det 105.000 som har funnet ut i 2024, sier Røsholm.

En trygg ramme

I begynnelsen av 2024 spådde trendforsker og interiørdesigner Kristin Lindhjem at trendene ville gå mot mer hygge og varme. Hun sa til Aftenposten at det er fint å ha det trygt og koselig hjemme, når det er mye uro ute i verden.

Røsholm påpeker i tillegg at folk prioriterer annerledes nå i dyrtida.

– De er litt mer forsiktige med pengene sine nå, nå som rentene har gått opp og det har være stor inflasjon, sier Røsholm.

Flere av produktene som øker, gjør at man kan utføre aktiviteter hjemme, som koster mye ute. Som å gå på restaurant, kaffebar eller skjønnhetsklinikker.

– Det har salgsøkning på 19 prosent på elektriske tannbørster og 31 prosent på hårfjerningsmaskiner for kvinner, sier Røsholm.

Mer brukt mobil

Salget av telefon er stabilt med 1,2 millioner nye mobiler.

– Det som er morsomt i år er at vi i tillegg har solgt 275.000 brukte mobiler. Det er flere og flere som nå ønsker å kjøpe brukt mobil, og vi beholder generelt mobilen vår lenger før vi bytter, sier Røsholm.

I snitt beholder folk mobilen i nær 3,5 år.

45 prosent sier de ønsker å kjøpe brukt elektronikk om det er mulig. 22 prosent av dem som kjøpte mobil i 2024 gjorde nettopp det. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse blant 1051 personer over 15 år, gjennomført av Norstat. I tillegg til mobiler er forbrukerne mest lystne på å kjøpe kjøleskap, fryser og fryseboks samt TV brukt. Yngre forbrukere er mest positive til ombruk.

Større TV som flere ser på

TV er et annet produkt vi prioriterer. Mens lyd- og bildeprodukter generelt hadde en nedgang på 4,4 prosent, økte TV-salget med hele 5,5 prosent. Vi kjøper flere TV-er og større skjermer. I 2010 passert snittskjermen 40 tommer. I 2024 var 85 prosent av TV-ene over 55 tommer.

Norske forbrukere ser også mer TV og strømmeinnhold på TV-en enn tidligere. 91 prosent ser det på et TV-apparat, som er 10 prosentpoeng flere enn i 2023.

