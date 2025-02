Dette må du gjøre for å unngå skattesmell

Skattekortet viser hvor mye skatt som skal trekkes fra inntekten din før den blir utbetalt.

Har du ikke åpnet skattekortet som du fikk i desember i fjor?

Du er i så fall ikke alene, selv om rekordmange personer – nærmere bestemt 2,4 millioner – allerede har tatt en sjekk.

Fremdeles har 1,8 millioner personer ennå ikke åpnet skattekortet sitt. Det er nemlig ditt ansvar at tallene blir riktige.

Ny bolig eller nygift

Opplysningene fra Skatteetaten er bare en prognose. For å unngå en baksmell bør du gå gjennom tallene på Skattekortet og sjekke at alt stemmer.

Husk å registrere eventuelle endringer gjennom året.

Kanskje har du byttet arbeidsplass, giftet deg, fått barn, kjøpt ny bolig eller nedbetalt den tyngende gjelden på huset.

– Endringer som vi ikke kjenner til, kan få følger for privatøkonomien din og ha en innvirkning på hva du skal betale i skatt, sier fungerende divisjonsdirektør Regine H. Vastvedt i Skatteetaten.

På Skatteetatens sider kan du enkelt sjekke og endre skattekortet ditt.

De vanligste endringene

Skatteetaten har oversikt over hva folk gjør med skattekortet sitt.

Dette er de vanligste endringene:

Lønnsinntekter

Gjeld, innenlands

Bankinnskudd

Gjeldsrenter

Innskuddsrenter

Formuesverdi på primærbolig

Formuesverdi på motorkjøretøy

Verdi for aksjedel i aksjesparekonto

Du kan når som helst åpne og endre skattekortet i løpet av året.

– Basert på opplysningene du legger inn, beregner vi et nytt skattekort for deg. Det nye og oppdaterte skattekortet hentes automatisk av for eksempel arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler, sier Vastvedt.

Regine H. Vastvedt er fungerende divisjonsdirektør i Skatteetaten, (Pressebilde )

Skatteetatens råd

Nøkkelen til å unngå restskatt er derfor å passe på skattekortet gjennom året og sjekke at det er oppdatert med riktige opplysninger, for eksempel om hvor mye du kommer til å få i inntekt.

Hvis opplysningene i skattekortet er feil, kan du ende opp med et høyere skattetrekk gjennom året enn nødvendig. Får du for lavt skattetrekk, vil det bety restskatt.

– Vårt råd er å sjekke at tallene stemmer overens med det du forventer at du kommer til å ha i inntekt, fradrag, formue og gjeld i løpet av 2025, sier Vastvedt.

Trekker ekstra skatt

En tommelfingerregel er å sjekke at opplysningene i skattekortet er riktige når det skjer større endringer i livet. Det kan påvirke hvor mye skatt du skal betale.

– Hvis du i løpet av 2025 for eksempel får en lønnsendring, blir sykemeldt, kjøper eller selger bolig eller pensjonerer deg, bør du vurdere å endre skattekortet ditt, forklarer Vastvedt.

– Hvis du er redd for å få restskatt i 2026, bør du sjekke tallene i skattekortet ditt. Vår erfaring er at mange ønsker å trekke litt ekstra skatt for å unngå restskatt, føyer hun til.

Hvis tallene i skattekortet ditt stemmer, men du likevel ønsker å trekke mer skatt, trenger du ikke bestille nytt skattekort. Det er bare å be arbeidsgiveren din, Nav eller pensjonsutbetaler om å trekke mer.

Det lønner seg

Fjoråret er et bevis på at det lønner seg å sjekke skattekortet.

1,2 millioner personer lå an til å få restskatt etter at skattemeldingen ble sendt ut i mars 2024, men antallet ble senere redusert til 840.000.

– Vi har over tid sett at flere sjekker skattemeldingen sin og gjør nødvendige endringer. Det kan for eksempel være at de har fylt inn opplysninger som ikke var utfylt på forhånd, eller at de har gjort andre endringer i skattemeldingen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteoppgjøret i fjor viste at de rundt 3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende som hadde skatt til gode, i gjennomsnitt fikk 16 400 kroner tilbake.

De som hadde restskatt, måtte til sammen betale 28,8 milliarder. I snitt var det 34.184 kroner.

