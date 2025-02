Melodi Grand Prix er i gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ni artister skal konkurrere om muligheten til å representere Norge i Eurovision Song Contest, som går av stabelen i Basel i Sveits 13.–17. mai.

Årets felt er spekket med gamle stjerner og tidligere deltakere. Bobbysocks gjør comeback 40 år etter at duoen tok Norges første seier i Eurovision, glamrockbandet Wig Wam er tilbake 20 år etter at de var Norges representant, og til sammen har hele seks av de ni artistene erfaring fra MGP-scenen.

Sissel Kyrkjebø og Marcus & Martinus skal delta i pauseunderholdning, har NRK avslørt på forhånd.

Det har vært en del dramatikk knyttet til årets MGP, blant annet i form av at to deltakere trakk seg på kort varsel. Først «The Voice»-kjenning Lavrans Svensen, som følte han ikke var klar. Deretter ble det kjent at også Angelina Jordan hadde vært klar – men droppet ut i siste liten før presentasjonen av artistene 16. januar.

