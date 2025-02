Ingen pågrepet etter knivstikking i Bærum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ingen pågripelser per nå, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt til NTB ved 6.30-tiden.

Det var like etter midnatt at politiet mottok melding fra AMK om at en person var knivstukket på en adresse på Kolsås.

– Mannen hevdet seg knivstukket, og han har skader som samsvarer med dette, sier Hammervold.

Politiet har så langt ikke et klart bilde av hendelsesforløpet, men sier at den fornærmede ble kjørt til sykehuset med alvorlige skader. Han var imidlertid stabil da han ble fraktet av ambulansen.

Det har i løpet av natten blitt gjort åstedsundersøkelser og politiet har søkt i området.

Politiet meldte om hendelsen klokken 2.30.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)