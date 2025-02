Har akkurat nedbemannet: Nå må Flyktninghjelpen kutte igjen

Det ble nylig klart at Flyktninghjelpen er tvunget til å stanse nødhjelpsarbeid i nesten 20 land, noe som rammer flere hundre tusen mennesker som lider på grunn av krig, katastrofer og fordrivelse.

Årsaken ligger i USA. President Donald Trump har fryst amerikansk bistand, med noen få unntak. Flyktninghjelpen mottok i løpet av fjoråret over 1,7 milliarder kroner fra USA, det tilsvarer rundt 20 prosent av budsjettet deres.

Flere tusen ansatte ved organisasjonens avdelinger rundt i verden, kan miste jobben.

Denne situasjonen har oppstått bare et par måneder etter at Flyktninghjelpen gikk gjennom den største nedbemanningen i organisasjonens historie.

Av til sammen rundt 650 stillinger tilknyttet hovedkontoret og regionkontorene, måtte 30 slutte, mens andre gikk over i vikariater.

Nå har 47 ansatte som går på norske kontrakter ved hovedkontoret mottatt permitteringsvarsel. Ledelsen håper å spare inn 150 millioner kroner i administrasjonsutgifter i 2025.

Ansatte tatt på senga

– Det har kommet som et sjokk på mange av oss, sier Benedicte Bakkeskau, leder av den lokale klubben til Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Det var ikke uventet for dem at Trump kunne finne på å fryse hjelpen. Men de så ikke for seg et så stort omfang.

– Alt kom så brått og fikk så veldig store konsekvenser over hele verden. Dette var det siste noen av oss hadde sett for oss, kommenterer Bakkeskau.

Kathinka Devold Kjellsen (t.v.) og Benedicte Bakkeskau. (Morten Hansen )

Det er faktisk første gang i løpet av organisasjonenes 79 år at de må stanse pågående nødhjelpsarbeid.

I Ukraina har for eksempel Flyktninghjelpen blitt nødt til å stanse utdelingen av nødhjelp til 57.000 mennesker langs grensen mot Russland. I Afghanistan har de måttet si opp lokalt ansatte kvinner og menn som har utgjort den eneste tryggheten for mange familier.

Mange som mister livsgrunnlaget

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland beskriver situasjonen som brutal og pinefull for hele organisasjonen.

– Altfor mange av våre høyt verdsatte hjelpearbeidere mister hele sitt livsgrunnlag og hundretusener av sårbare mennesker mister livreddende hjelp, sier han til FriFagbevegelse.

Egeland påpeker at over natten blir hjelpevirksomheten for nærmere to millioner mennesker som ble finansiert med amerikanske penger avsluttet eller frosset.

Også livreddende programmer de har fått midlertidig grønt lys for av Trumps og Elon Musks folk, må stanses fordi det ikke lenger utbetales penger til disse programmene.

– Vi er ekstremt bekymret for de langsiktige konsekvensene av at verdens største givernasjon avslutter sin internasjonale solidaritet for verdens mest sårbare mennesker, sier Egeland.

– Ansatte som bryr seg

Benedicte Bakkeskau fremholder at de ansatte i Flyktninghjelpen er en veldig engasjert og dedikert gjeng.

– De bryr seg om verden og menneskene de prøver å hjelpe. Det engasjementet er der fortsatt, selv om de kjenner på at situasjonen er vanskelig nå.

Nedbemanningen og omstruktureringen de har jobbet med i store deler av 2024, var bare så vidt i mål, da nyheten om Trumps avgjørelse kom.

Dette arbeidet var begrunnet med at utgiftene til organisasjonen hadde økt mer enn inntektene de siste årene, også fordi at flere andre stater har gitt mindre penger til humanitær hjelp.

Men sammen med de ansattes representanter, klarte ledelsen å kutte nok til å gå inn i 2025 med et balansert budsjett. Så kom Trumps frys av USAs bistand, som utgjør 43 prosent av totalen.

Nå skal de altså i gang igjen og redusere utgiftene med nye 150 millioner kroner.

– Det betyr en ny periode med usikkerhet og uro for de som jobber her, sier Bakkeskau.

Skryter av samarbeidet

Når det først er blitt så galt som at de kanskje må inn i en ny runde med restrukturering, er den hovedtillitsvalgte glad for at hun har ferske erfaringer med slikt arbeid.

– På godt og vondt sitter fjorårets prosess ferskt i minnet. Den bidro med mye lærdom som kan komme til nytte nå, sier Bakkeskau.

Hun forteller at de har en god dialog og et godt samarbeid med ledelsen.

– Vi opplever at ledelsen så at det var verdifullt for dem å samarbeide godt med de tillitsvalgte.

I tillegg skryter hun av støtten de har hatt fra NTLs forbundskontor.

– Dette har hatt stor verdi for medlemmene våre, sier Benedicte Bakkeskau.

NTL passerte før jul 150 medlemmer i Flyktninghjelpen.

