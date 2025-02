Tar du vinterferien i Oslo? Her er tips til både store og små

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dansende torsk, høye smell og hjemmelagd nordlys

Hva: Vitenskap, lek og opplevelser på Teknisk Museum.

For hvem: Ulike aktiviteter for barn og familier.

Hvor: Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143.

Teknisk museum inviterer til en hel uke fullstappet av vitenskapelig moro for barn og unge. Fra morgen til ettermiddag kan man bygge sin egen klode, kjøre miniatyrdampveivals, oppleve flammer, røyk, høye smell og spennende eksperimenter på «Vitenshow», lage nordlys og bli med i et torskeband.

Her er det eksperimenter og utforskning som passer for barn i alle aldre. Noen av aktivitetene krever påmelding, og dette gjøres i resepsjonen.

Fullt program og informasjon om åpningstider, tidspunkter for aktiviteter og påmelding finner du på Teknisk Museums hjemmeside.

Tre dager med verdensmusikk

Hva: OKFEST! – Festival med all verdens musikk fra Norge

For hvem: Aldersgrense 18 år

Hvor: Victoria Nasjonal Jazzscene, Karl Johans gt. 35

Musikk kjenner ingen grenser, skriver arrangørene bak OKFEST!, og inviterer med det til en tredagers festival med verdensmusikere i Oslo. Det loves vill sjangerblanding og det beste fra verden i Norge.

Disse opptrer:

Torsdag: Kouame Sereba + Rolf-Erik Nystrøm

Fredag: Bafana Nhlapo + Solo Diarra // Inger Hannisdal Ensemble

Lørdag: Oluf Dimitri’s Buffet + Marianna Sangita // Ulas / Askedalen / Aarset

Informasjon om tidspunkter og billetter finnes på Victoria Nasjonal jazzscenes hjemmeside.

Magisk uke på Folkemuseet

Hva: Magiske aktiviteter og trylleshow med Davido.

For hvem: Barn og familier.

Hvor: Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10.

Hver dag i vinterferien kan barna bli kjent med fabeldyr og magiske vesener, trylleformler og eventyr, og se en ekte tryllekunstner, på Norsk Folkemuseum.

Norsk folkemuseum inviterer til en magisk vinterferie, blant annet med daglige trylleshow med Davido. ( Anniken Mihle/Norsk Folkemuseum)

På Fabelhuset kan barna sette sammen sitt eget fabeldyr, basert på fabeldyr fra ulike kulturer. I Tryllehuset holder tryllekunstner Davido et magisk show, og dersom man har en liten oppdager i magen, kan man dra på oppdagelsesferd rundt om på museumsplassen og finne magiske vesener, og bokstaver som kan føre til magiske premier.

Fullt program om informasjon om tidspunkter og påmelding finnes på Norsk Folkemuseums hjemmeside.

Celebrating Frank Znort Quartet

Hva: Feiring av storbandet Frank Znort Quartet med konsert og intervju.

For hvem: Voksne, men ingen aldersgrense oppført.

Hvor: Deichman Bjørvika, Anne-Cath. Vestlys plass 1.

Deichman feirer Frank Znort Quartets reise gjennom en surrealistisk verden av jazz, punk og storband. Deichmans Knut Akselsen intervjuer bandet om deres elleville historie, og etterpå kan tilskuerne fryde seg med en storartet konsert.

Arrangementet er gratis, men det oppfordres til å reservere billett i forkant for å være sikker på at man får plass.

Program og billetter finnes på Deichman Bjørvikas hjemmeside.

Frank Znort Quartet hylles på Deichman Bjørvika i vinterferien. Dette pressebildet fra 2011 var det eneste journalisten klarte å finne i bildearkivene. Kanskje må også Dagsavisen ta seg en tur denne kvelden. (Frank Znort Quartet)

Fang pirater på Bygdøy

Hva: Piratjakt, skattejakt og piratverksted.

For hvem: Barn og familier.

Hvor: Norsk Maritimt Museum, Bygdøynesveien 37

Hiv og hoi! Det maritime museet på Bygdøy gjøres klart til piratuke i vinterferien. Herved inviteres små pirater, piratjegere og eventyrlystne sjøfarere til en verden med mye spenning! Barna kan dra på piratjakt med Petra Piratjeger, for å fange den skumle piraten Juan de Mendoza, dra på skattejakt i museet, kle seg ut som pirater, og tegne flagg og lage skuter i piratverkstedet.

Fullt program om informasjon om tidspunkter og påmelding finner du på Norsk Maritimt Museums hjemmeside.

Jente, 1983

Hva: Teaterstykke basert på Linn Ullmanns roman

For hvem: Unge og voksne

Hvor: Det Norske Teatret, Kristian IVs gate 8

Fra Dagsavisens anmeldelse:

«Det er en historie om å gå seg vill på flere plan, om gjemsel og glemsel. Det skal gå nesten fire tiår etter det som skjedde, før Ullmann i romanen greier å la sitt voksne jeg smelte sammen med sitt yngre jeg. Nå utforskes denne teksten på scenen i den belgiske regissøren Luk Percevals dramatisering. Gjertrud Jynge er fortelleren som maner fram motivet av jenta slik hun som voksen husker seg selv. Gjennom et slør av glemsel ligger de fine nyansene hvor reelle minner, fantasi og fortrengninger flyter sammen. Hvor inntrykk, stemninger, traumer, følelser av lyst, men også skam, snøres sammen til en helhetlig fortelling hvor sannhet blir en flytende variabel».

Billetter og oversikt over forestillinger finnes på Det Norske Teatrets hjemmeside.

Gjertrud Jynge har hovedrollen i «Jente, 1983» på Det norske teatret. (Gerd Elin Stava Sandve)

Kunst for kidsa

Hva: Interaktiv kunstutstilling kalt «VERDEN OPP-NED!»

For hvem: Barn fra 3-8 år, i følge med en voksen

Hvor: Munch, Edvard Munchs plass 1

La barna utforske Georg Baselitz utstilling «Med begge bena først», sammen med norgesmester i breaking, Victor Prag. Dette er kunst på barnas premisser, og her får de både male og danse. Prag har latt seg inspirere av Baselitz sin kunst til en danseforestilling, og sammen med ham vil barna få bruke bevegelser for å lage sitt eget opp-ned maleri.

Dette skriver arrangørene:

«Synes du noen ganger at alt er feil og helt opp-ned? At hele verden står på hodet? Det synes nok Georg Baselitz, en berømt tysk kunstner som gjorde opprør mot vanlige måter å male på. Baselitz er ikke opptatt av at bildet skal bli pent. Han bruker kraft og gyver løs på store lerreter med forskjellige redskaper. Og de typiske figurene han maler – som mennesker, dyr eller trær – maler han opp-ned».

For tidspunkter og billetter, se Munchmuseets hjemmeside.

Hva kan du om Disney?

Hva: Quizkveld med Disney-tema.

For hvem: Voksne.

Hvor: Proud Mary Oslo, Nedre Vollgata 19

Hva med å starte vinterferien med å teste Disney-kunnskapene? 17. februar holder Proud Mary Disneyquiz. Her gjelder det å både kjenne til klassikerne, Pixar-universet og selvfølgelig sangene. Arrangørene lover magiske premier, priser for de beste lagene, og bonuspoeng for Disney-inspirerte kostymer.

For mer informasjon, se Proud Mary Oslos arrangementsside på Facebook.

Vi vet jo ikke, men kanskje er det lurt å vite at John Kani, som har stemmen til Rafiki i den nye Løvenes Konge-filmen «Mufasa: The Lion king», også var Rafiki i Løvenes Konge-filmen fra 2019. Dersom du skal på Disneyquiz i vinterferien, altså. (ROBERTA CIUCCIO/AFP)