Rapport om norgespris: Blir dyrere enn anslått

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Denne rapporten viser at regjeringen har bommet grovt på anslagene sine. I realiteten betyr det en skjult skatteregning på nærmere 12 milliarder kroner allerede neste år, sier Høyres energipolitiske talsperson Bård Ludvig Thorheim til NTB.

Rapporten er laget av Thema Consulting på oppdrag for NHO Elektro, Norsk Varmepumpeforening, EFO, ZERO og Naturvernforbundet og ble publisert fredag.

Regjeringen har anslått at norgespris-ordningen vil koste 3,8 milliarder kroner i 2026 dersom alle kunder skulle velge den, men Thema Consulting mener altså den vil bli langt dyrere.

Det anslås også at kostnaden til norgesprisen vil øke ytterligere senere, og at den vil være på 28,5 milliarder kroner i 2030.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

3–6 øre dyrere

Thema Consulting mener også at strømprisene til næringslivet vil øke dersom husholdninger og hytter får norgespris på 40 kWh

– Økt forbruk som følge av strømstøtte og Norgespris gir høyere priser for virksomheter, offentlig sektor og industri, skriver de i rapporten.

De har estimert at prisene på strøm for næringslivet i 2026 vil øke med:

* 6,3 øre per kWh på Østlandet (prissone NO1)

* 5,7 øre per kWh på Sør- og Sørvestlandet (NO2)

* 3,8 øre i nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3)

* 3,6 øre i Nord-Norge (NO4)

* 6,7 øre i midtre del av Vestlandet (NO5)

– Foreløpig er Høyre det eneste store partiet som har foreslått konkrete grep for å gi både folk og bedrifter lavere og likere strømregninger. Det mener vi er mulig å få til uten massive skatteøkninger, sier Thorheim i Høyre.

Det skal nevnes at Senterpartiet har foreslått at norgesprisen også skal gjelde for næringslivet.

– Forbruket vil øke

Ifølge rapporten vil lavere priser på strøm bidra til økt forbruk, men det er svært usikkert hvor stor effekten vil bli.

Det anslås at strømforbruket i Norge vil være på 44,3 TWh i 2026 med norgespris og redusert moms på nettleie, slik regjeringen har foreslått.

På lang sikt vil denne øke til 51,7 TWh i 2035.

Med kun dagens strømstøtte forventes forbruket å være på 43,1 TWh neste år, og 46,0 TWh i 2035.

Leder i miljøorganisasjonen Zero, Stig Schjølset, er kritisk til norgesprisen.

– Analysen fra Thema bekrefter at Norgespris vil svekke insentivene til strømsparing, fjernvarme, forbrukerfleksibilitet og alle de andre tingene vi trenger for å få et bedre energisystem, sier han til Nationen.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Les også: Hilde Restad: Trump tar oss tilbake til kolonitiden

Les også: Derfor forlater de Arbeiderpartiet: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)