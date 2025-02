Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har skjedd en feil i produksjonen som gjør at det er pakket Knäcker Bacon & Ost-pølser i den vanlige Bratwurst Knäcker-emballasjen. Pølsene er ikke farlige for andre enn melkeallergikere. Man kan lett finne ut om pølsa har ost i seg ved å dele den i to, sier Sofie Oraug-Rygh i Jordanes.

Pølsene skal være solgt i Meny, Kiwi, Spar, Joker, Bunnpris og på Oda. De har siste forbruksdag 18. mars 2025.