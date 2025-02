Nordmenn fikk en reallønnsoppgang på 2,4 prosent i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig påløpt årslønn fra 2023 til 2024 var 5,7 prosent. Lønnstakere med en slik lønnsvekst fikk en økning i reallønn på 2,5 prosent fra 2023 til 2024, mens reallønn etter skatt økte med 2,4 prosent, gitt gjennomsnittlig lønnsnivå, skriver Teknisk beregningsutvalg (TBU).

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.