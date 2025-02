Næringsministeren: Varsler om økt toll skaper usikkerhet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en situasjon med mye usikkerhet. Vi følger utviklingen tett og jobber for at Norge blir rammet minst mulig. Regjeringen vil fortsatt holde tett kontakt med næringslivet, med våre kontakter i EU og den amerikanske administrasjonen, sier Myrseth til NTB.

–Tidligere denne uken har jeg hatt møte med LO, NHO og Hydro, og neste uke har jeg invitert en rekke bedrifter til dialog, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

USA har varslet at de vil matche enhver toll som andre land ilegger amerikanske varer. Det inkluderer også moms, opplyste president Donald Trump torsdag

Trump understreker at USA vil behandle merverdiavgift på samme måte som toll.

– Vil vi anse land som bruker momssystemet, som er langt mer straffende enn toll, for å være tilsvarende toll, sier han.

NHO-sjefen: Dårlig nytt

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier den varslede tollen skaper uforutsigbarhet for bedriftene.

– Trumps kunngjøring om såkalte gjensidige tollsatser skaper ytterligere uforutsigbarhet for bedriftene og er dårlig nytt for verdenshandelen.

De endelige tollsatsene er ikke fastsatt, noe som kan ta tid. Trump-administrasjonen jobber på spreng med å utarbeide en oversikt siden USA importerer varer fra mange land, som alle har ulike toll- og avgiftssystemer.

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan den varslede undersøkelsen vil bli gjennomført og hva som vil bli utfallet, sier Almlid.

– Vi vil være i tett dialog med myndighetene og medlemsbedriftene om dette, sier han.

Handelskrig

Seniorstrateg Dane Cekov i Sparebank 1 Markets, sier til Dagens Næringsliv at det ikke er tvil om hvordan man skal tolke Trumps seneste utspill.

– Dette er startskuddet for en handelskrig med EU. Det er ikke bare tollsatser, men han nevner også regulatoriske og andre ikke-pengemessige barrierer, og ikke minst merverdiavgift, som han mener er konkurransehemmende for amerikansk bilindustri og varer for øvrig.

– At Europa skal fjerne merverdiavgift, er helt utenkelig. Det ville vært en slags subsidie på amerikanske varer, sier han.

– Økonomisk katastrofe

Knut Anton Mork, professor emeritus ved NTNU, sier til DN at Trumps siste utspill vil bli en økonomisk katastrofe.

– Hvis han virkelig skal innføre dette, blir det en økonomisk katastrofe for hele verden. Dette vil dempe verdensøkonomien generelt. Ikke nødvendigvis som en resesjon med en gang, men en mindre nedgang kan bli vanskelig nok, sånn som verden er bundet sammen i verdikjeder i vår tid, sier Mork.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier til E24 at det kan ta tid før Trumps grep gjennomføres.

– Det vi vet, er at han har beordret administrasjonen om en gjennomgang, og om å innføre dette på en «land-for-land-basis». Dette er en omfattende prosess som kan ta uker og måneder, sier Hov til E24.